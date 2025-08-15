Yandy Laurens hingga Mira Lesmana Mentori Kompetisi Film Vidio, Dapat Dana Produksi Rp150 Juta!

Kompetisi Film Pendek Video(MI/Fathurrozak)

PLATFORM OTT Vidio meluncurkan kompetisi film pendek yang dibuka hingga 30 September. Kompetisi ini akan dijuri oleh sutradara Joko Anwar, sutradara Yosep Anggi Noen, dan produser Shanty Harmayn.

Peserta yang ide film pendeknya terpilih akan mendapat dukungan dana produksi dan mentoring langsung dari para tokoh penting industri perfilman. Akan ada 3 finalis yang total mendapat dukungan dana produksi Rp150 juta.

“Inistiatif ini merupakan langkah konkret kami dalam menunjukkan komitmen terhadap industri lokal. Kami ingin mendukung perjalanan sineas-sineas muda dan mendekatkan mereka dengan peluang nyata,” jelas CMO Vidio Teguh Wicaksono dalam konferensi pers yang berlangsung di The Energy Building, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis, (14/8).

Berkolaborasi dengan Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF), festival film bergengsi yang berkomitmen pada kemajuan sinema Asia, kompetisi ini menjadi wadah tumbuhnya karya-karya orisinal dari para pembuat film Indonesia. Karya terbaik dari para pemenang juga berkesempatan tayang di panggung JAFF.

Para peserta akan mendapat mentor dari produser Mira Lesmana, sutradara Yandy Laurens, sutradara Khozy Rizal, CEO Screenplay Films Wicky V. Olindo, CEO Sinemart David Suwarto, dan CEO Amadeus Sinemagna Indra Yudhistira.

“Saya sangat percaya gagasan yang orisinal dan kuat bisa datang dari siapa saja. Kompetisi ini memberi ruang bagi ide-ide berani untuk lahir dan tumbuh menjadi karya yang menginspirasi,” tambah Joko Anwar yang menjadi juri.

Kompetisi film ini terbuka untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, format ide film pendek fiksi berdurasi 10-15 menit, dan diajukan dalam bentuk proposal ide, bukan film jadi. Peserta dapat mengajukan maksimal 2 ide proyek, tim minimal terdiri dari 2 orang: sutradara dan produser.

Pendaftaran dibuka pada 14 Agustus–30 September 2025, pengumuman 10 ide terbaik akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2025. Selanjutnya akan ada pitching finalis pada pertengahan November 2025.

Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 2 Desember di JAFF. Sementata mentoring dan produksi berlangsung pada Desember 2025–April 2026. (M-3)