Kuliah Gratis bagi Lulusan SMA Sederajat di Kampus BUMN dengan Beasiswa Aperti

Aliansi Perguruan Tinggi (APERTI) BUMN yang terdiri dari 8 perguruan tinggi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menyelenggarakan program beasiswa penuh untuk putra-putri terbaik bangsa lulusan SMA/SMK/MA di seluruh Indonesia yang lulus tahun 2022 dan 2021, yang berminat mengikuti perkuliahan jenjang S1/Diploma pada salah satu dari delapan perguruan tinggi di bawah Aperti BUMN.

Sejumlah universitas yang tergabung sebagai penyelenggara dan membuka beasiswa penuh tersebut di antaranya, Universitas Pertamina (UP), Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT PLN), Telkom University (Tel-U), Institut Teknologi dan Bisnis BRI (BRI Institute), Sekolah Tinggi Manajemen logistik (STIMLOG), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Poltek POS, dan Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS).

Seperti dilansir dari situs resmi APERTI BUMN, bantuan pendidikan secara penuh ini menyasar 40 lulusan SMA sederajat yang berprestasi agar bisa mengenyam pendidikan tinggi pada salah satu anggota aliansi kampus BUMN. Setiap universitas menyediakan kuota beasiswa untuk 5 calon mahasiswa yang akan memberikan bantuan biaya pendidikan berupa sumbangan pengembangan institusi (SPI) dan biaya SPP seratus persen.

Delapan perguruan tinggi yang tergabung dalam Aperti BUMN menyediakan spesialisasi jurusan yang sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Hal ini memungkinkan anggotanya berkolaborasi untuk mengimplementasikan konsep triple helix (Academic, Business, and Government).

Telkom University di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Universitas Pertamina di bidang energi, UISI di bidang bisnis dan teknologi persemenan, dan ITT Surabaya di bidang teknologi komunikasi, IT PLN di bidang ketenagalistrikan, ITT Purwokerto di bidang Healthcare, Agro-industry, Tourism, dan Small-Medium Enterprise, ITT Jakarta di bidang industri kreatif, ekonomi digital dan kewirausahaan, dan ULBI dalam bidang logistik, supply chain management dan juga e-commerce.

Syarat Beasiswa APERTI BUMN

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelamar untuk mendapatkan program besiswa penuh APERTI BUMN 2022:

• Siswa SMA/SMK/MA/Sederajat lulusan 2021 dan 2022.

• Menunjukkan nilai rapor semester 1 sampai 5.

• Melampirkan sertifikat akademik atau non-akademik (jika ada) yang didapat di bangku SMA/sederajat.

• Calon mahasiswa baru hanya diperbolehkan memilih satu universitas.

• Calon mahasiswa baru sejumlah program studi tidak boleh buta warna.

• Berkas pendaftaran diunggah pada situs resmi perguruan tinggi yang dipilih.

• Semua proses pendaftaran dilakukan secara online.

• Beasiswa APERTI BUMN hanya untuk keas REGULER, bukan untuk kelas karyawan, kelas ekstensi, ataupun kelas eksekutif.



Berikut jadwal dan alur pendaftaran beasiswa APERTI BUMN 2022:

• Pendaftaran: 11 Juni 2022 sampai 25 Juli 2022

• Seleksi Administratif: 5 Juli 2022

• Pengumuman Seleksi Administratif: 11 sampai 13 Juli 2022

• Seleksi Wawancara: 14 sampai 20 Juli 2022

• Pengumuman: 25 Juli 2022

Pendaftaran beasiswa APERTI BUMN dapat diakses di halaman website masing-masing kampus:

1. Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) https://pmb.uisi.ac.id

2. Institut Teknologi PLN (ITPLN) http://infopmb.itpln.ac.id

3. Universitas Pertamina (UPER) https://pmb.universitaspertamina.ac.id/aperti

4. IT Telkom Surabaya (ITTS) http://smb.ittelkom-sby.ac.id

5. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) http://enroll.ulbi.ac.id

6. Telkom University (TEL U) smb.telkomuniversity.ac.id

7. IT Telkom Jakarta (ITTJ) https://pmb.ittelkom-jkt.ac.id/

8. IT Telkom Purwokerto (ITTP) https://pmb.ittelkom-pwt.ac.id/

Bagi Anda yang tertarik untuk mendaftar beasiswa ini, pendaftaran beasiswa APERTI BUMN dapat dilakukan melalui masing-masing situs resmi Universitas BUMN atau bisa mengunjungi situs resmi APERTI BUMN berikut ini https://apertibumn.org. (M-4)