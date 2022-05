Lupa Lirik, Ahmad Dhani Tetap Sihir Penonton BNI Java Jazz Festival 2022

Dalam rangkaian BNI Java Jazz Festival 2022, Ahmad Dhani menjadi penampil penutup di hari kedua yang berlangsung di Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, semalam. Ia tampil bersama Ron King Big Band. Tanpa ditemani para punggawa Dewa 19 yang lain.

“Saya harus ke sini untuk manggung di Java Jazz karena sudah janji dengan Pak Peter Gontha (inisiator Java Jazz -red). Saya mangung di sini, Dewa 19 di Surabaya,” kata Dhani saat berada di panggung, Sabtu, (29/5).

Setelah membawakan dua nomor swing dari Frank Sinatra The Best Is Yet To Come dan I Get A Kick Out of You, Dhani lalu membawakan lagu-lagu populer dari Dewa 19 dan Ahmad Band. Namun, ada yang menggelitik saat ia membawakan Arjuna (Arjuna Mencari Cinta). Saat bagian reff, ia pun lupa lirik sehingga salah bagian saat menyanyikannya.

Penonton pun sontak bersorak, meski kemudian membantu membenarkan lirik yang seharusnya dilagukan.

“Bukan Once, jadi lupa. Kemarin saja pas tur si Surabaya bawakan 30 lagu ada lupa-lupa dikit. Ini baru ngapalin lagi, dan latihan baru sekali sama Ron King,” Dhani menjelaskan.

Penonton pun tampaknya memaklumi kealpaan Dhani di atas panggung. Ia juga beberapa kali terlihat ngos-ngosan dan kedodoran mengikuti aransemen dari Ron King Big Band. Meski demikian, penonton tetap terhibur dengan penampilan pentolan Dewa 19 itu dan memberi aplaus dengan meriah saat Dhani mengakhirinya dengan Sudah.

BNI Java Jazz Festival 2022 menjadi gelaran ke-17 festival tersebut dengan tajuk Blooming Season. Tahun lalu festival tersebut absen. Dan tahun ini menggeser kalender mereka dari yang biasanya berlangsung pada Februari ke Mei. Hari ini menjadi hari terakhir gelaran festival. Beberapa musikus yang akan tampil malam ini adalah Dewa Budjana, Nadin Amizah, Hivi!, Mantra Vutura, dan penampilan spesial The Temptations. (M-2)