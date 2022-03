Will Smith Sapu Bersih Penghargaan Aktor Utama Terbaik di 2022

Will Smith raih Aktor Terbaik atau Best Actor di pagelaran Academy Awards ke-94 atau Piala Oscar 2022 lewat perannya sebagai Richard Williams, ayah dari petenis Serena dan Venus Williams, dalam film King Richard.

Penganugerahan Piala Oscar 2022 t yang berlangsung di Dolby Theatre, Hollywood, LA pada pada Minggu (27/3) setempat atau Senin (28/3) waktu Indonesia. Piala Oscar yang diterima Will Smith ialah piala yang pertama kalinya baginya setelah sebelumnya dua kali mendapatkan nominasi.

Sebagai Aktor Terbaik Oscar 2022, dia berhasil mengalahkan pesaing-pesaing lainnya yaitu Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (tick, tick...BOOM!), hingga Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Lewat perannya sebagai Richard Williams, dirinya berhasil memboyong berbagai piala penghargaan Aktor Terbaik, mulai ari BAFTA Awards, Critics Choice Awards, Golden Globe Awards, SAG Awards, dan kini Academy Awards.

Kemenangan dirinya diumumkan tidak lama setelah Smith membuat insiden dengan menampar Chris Rock di panggung Oscar. Hal itu ia lakukan lantaran gusar mendengar lelucon Rock tentang rambut cepak Jada Pinkett Smith, istri Will Smith yang mengidap alopecia.

"Seni mengimitasi kehidupan. Aku terlihat seperti ayah yang gila, seperti dikatakan orang-orang terhadap Richard Williams. Tapi, cinta akan membuatmu melakukan hal-hal gila," ujat Smith sambil terisak ketika menerima penghargaannya.

Film King Richard disutradarai oleh Reinaldo Marcus Green yang diangkat berdasarkan pada kisah nyata kehidupan keluarga Williams. Film yang ditulis oleh Zach Baylin, yang sebelumnya belum memiliki pengalaman menulis ini mengangkat kisah kehidupan Richard Williams, seorang ayah sekaligus pelatih petenis dunia, Venus dan Serena Williams.

Meski pagelaran ajang Piala Oscar diadakan secara langsung, aturan prokes diberlakukan secara ketat, para tamu undangan termasuk para media yang hadir secara langsung di acara harus memberikan bukti hasil tes negatif dari dua tes PCR yang dilakukan dan adanya pengawasan saat tes antigen pada 26 atau 27 Maret, seperti dikutip dari Variety. (AFP/M-2)