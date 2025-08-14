Venus Williams Dapat Wild Card untuk US Open

Petenis AS Venus Williams.(Cincinnati Open )

LEGENDA tenis Amerika Serikat, Venus Williams, akan kembali tampil di ajang Grand Slam US Open setelah absen dua tahun. Petenis berusia 45 tahun itu menerima undangan wild card tunggal dari panitia pada Rabu (14/8) untuk bertanding di Flushing Meadows.

Menurut catatan Federasi Tenis Internasional (ITF), Venus akan menjadi peserta tunggal tertua di turnamen tersebut sejak Renee Richards yang berusia 47 tahun pada 1981. Sebelumnya, Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA) juga telah memberinya wild card untuk nomor ganda campuran yang akan digelar pekan depan. Nomor tunggal US Open akan dimulai pada 24 Agustus.

Sepanjang kariernya, Venus mengoleksi tujuh gelar tunggal Grand Slam, termasuk US Open 2000 dan 2001. Ia juga meraih 14 gelar ganda putri bersama sang adik, Serena Williams, serta dua gelar ganda campuran. Serena sendiri telah pensiun setelah mengoleksi 23 gelar tunggal Grand Slam dan terakhir tampil di US Open 2022.

Penampilan terakhir Venus di turnamen Grand Slam terjadi di US Open 2023, ketika ia tersingkir di putaran pertama. Kemenangan terakhirnya di nomor tunggal di ajang tersebut tercatat pada 2019.

Setelah absen lebih dari setahun, Venus kembali ke lapangan pada Juli lalu, memenangkan satu laga di DC Open sebelum tersingkir di putaran awal Cincinnati pekan lalu.

"Dalam periode berikutnya (menjelang US Open), saya tidak perlu memperbaiki cedera. Sekarang saya bisa fokus pada kekuatan dan kecepatan, bukan hanya memastikan saya tidak cedera saat masuk ke turnamen,” kata Venus dikutip dari ESPN.

Tahun lalu, Venus menjalani operasi pengangkatan uterine fibroids dan melewatkan hampir seluruh musim. Di Washington, ia mencatatkan diri sebagai petenis putri tertua yang memenangi laga tunggal tingkat tur sejak Martina Navratilova pada Wimbledon 2004. Ia juga memenangi laga ganda di turnamen yang sama.

Kembalinya Venus tak hanya menarik perhatian karena penampilannya di lapangan, tetapi juga karena ia mengumumkan pertunangannya dengan aktor Italia, Andrea Preti, serta candaan setengah serius bahwa ia kembali bertanding demi mendapatkan asuransi kesehatan.

Di New York, Venus akan tampil di turnamen ganda campuran 19-20 Agustus berpasangan dengan Reilly Opelka, petenis Amerika berusia 27 tahun yang pernah menembus peringkat 20 dunia.

Selain Venus, penerima wild card tunggal putri lainnya adalah Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman, Alyssa Ahn (AS), Caroline Garcia (Prancis) yang akan pensiun usai US Open, serta Talia Gibson (Australia). Sementara di nomor tunggal putra, wild card diberikan kepada Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic, Darwin Blanch (AS), Valentin Royer (Prancis), dan Tristan Schoolkate (Australia). (Ndf/I-1)