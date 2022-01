Siap-Siap Terkejukan Prochiz lewat K-JU

Dengan misi menghadirkan pengalaman berpetualang dan kejutan rasa, brand keju lokal Indonesia, Prochiz gandeng penyedia layanan cloud kitchen, Yummy Kitchen, dengan meluncurkan K-JU by Prochiz, brand makanan siap saji, hari ini.

Dengan beragam pilihan makanan dan minuman dari olahan berbahan dasar keju, Prochiz mengusung visi untuk memasyarakatkan keju dan meng-keju-kan masyarakat.

Bobby K Gandasaputra, Chief Executive Officer (CEO) PT Mulia Boga Raya Tbk (Prochiz) mengatakan bahwa visi tersebut diusung agar semakin banyak orang mengonsumsi keju dalam kehidupan sehari-hari.

K-JU by Prochiz saat ini sudah menyajikan enam pilihan makanan kekinian dengan cita rasa lokal dan internasional yaitu K-JU Yummy Beef BBQ Waffle Cone, K-JU Chick Mushroom Waffle Cone,

K-JU Korean Chicken Waffle Cone, K-JU Rich Rendang Waffle Cone, K-JU Macaroni Brulee, hingga K-Ju Spaghetti Ayam Mercon. Sementara untuk minumannya, akan segera dirilis K-JU Cheesy

Chocolate dan K-JU Cheesy Mango.

K-JU Yummy Beef BBQ Waffle Cone akan dibalut dengan waffle, diisi dengan beef barbeque, cheese cheddar, cheese spread, hingga macaroni tomato paste. K-JU Korean Chicken Waffle Cone juga dibalut waffle, dengan isian tteokbokki, potongan ayam goreng, saus gochujang, cheese cheddar, dan cheese spread.

Berbeda dari lainnya, K-JU Rich Rendang Waffle Cone memiliki isian selain rendang, saus rendang, cheese cheddar, juga nasi yang dibalut dengan waffle. Adapun K-JU Macaroni Brulee disuguhkan dengan makaroni dengan pasta tomat dan dilumuri balutan cheese cheddar, cheese spread, dan quick melt cheese.

Yessica Yohanes selaku E-commerce OSM, Partnership GM Prochiz yang juga turut hadir menuturkan akan menargetkan K-JU by Prochiz di seluruh cabang Yummy Kitchen dengan terus berinovasi menghadirkan menu kekinian sesuai selera masyarakat. Menurutnya, dengan melihat ranah food and beverage (F&B) saat ini yang semakin banyak dan kreatif membuat K-JU by Prochiz juga tertantang dari segi kreasi dan kreatifitas dalam menyajikan menu yang diminati masyarakat Indonesia.

Untuk anak-anak, K-JU by Prochiz juga menyediakan menu ramah anak-anak atau kids friendly yaitu K-JU Macaroni Brulee, lanjutnya. Dengan beragam perpaduan keju di menu yang disuguhkan, dia mengatakan tentu akan menambah sensasi rasa yang berbeda dan unik.

Selain itu, Prochiz juga menggandeng chef dan culinary diplomat, Yuda Bustara. Kolaborasi ini akan menghadirkan beragam menu spesial kekinian di Maret 2022. Celebrity chef ini akan membuat menu spesial yang terinspirasi dari tempat favoritnya saat traveling.

Lebih lanjut, dia menuturkan dirinya terinspirasi untuk menghadirkan menu berbahan dasar keju dengan cita rasa kuliner nusantara dengan menggunakan berbagai macam jenis keju Prochiz untuk memberikan kejutan rasa.

"Tantangannya itu, orang-orang suka banget nyobain makanan yang hit, terkini, dan baru. Maka tertantang untuk menghadirkan menu yang paling baru dan keren, yang berinovasi dan viral," ujarnya, saat acara virtual launching K-JU by Prochiz, Selasa (18/1).

Dia juga menuturkan dari semua menu tersebut, ada dua menu yang paling dia suka yaitu K-JU Macaroni Brulee dan K-JU Korean Chicken Waffle Cone. Selain itu, bagi pecinta pedas, Anda dapat membeli menu K-Ju Spaghetti Ayam Mercon. Sedangkan menu K-JU Rich Rendang Waffle Cone juga sangat cocok untuk lidah masyarakat Indonesia.

K-JU by Prochiz telah tersedia di 12 lokasi Yummy Kitchen di sekitar Jabodetabek. Selain itu, juga akan segera tersedia di Yummykitchen Punawarman di Bandung pada Maret 2022.

Anda penasaran untuk mencicipinya? Tak perlu khawatir, K-JU by Prochiz sudah dapat dipesan saat ini di grabfood dengan tersedia diskon dari beberapa menu. Selain itu, juga akan segera tersedia di aplikasi pesan antar makanan lainnya seperti di Gofood, Traveloka Food, hingga Shopee Food. (M-2)