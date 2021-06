Mulai Tayang Hari Ini, Ada Owen Wilson di Serial Loki

LAMA dikenal di film-film drama komedi, Owen Wilson tampil berbeda dengan bermain di Loki. Pada serial ini, aktor yang bermain di The Grand Budapest Hotel dan trilogi Night at the Museum itu berperan sebagai Mobius, seorang agen birokrasi antardimensi Time Variance Authority (TVA).

Loki tayang di Disney+ Hotstar mulai hari ini. Untuk film seri, Wilson hanya pernah muncul dalam dua bagian episode dari Documentary Now IFC, sebuah segmen dari Comedy Central Drunk History, dan kameo yang tidak disebutkan namanya di Community.

“Ini pertama kalinya bagiku untuk berada di Marvel Universe. Mereka pertama ngobrol denganku tentang Iron Man dan Captain America, bahkan Hulk. Responsku sih saat itu, ‘hmm.. kamu tahu? aku enggak tahu tentang (film) itu semua..’ Tapi aku bercanda, ha-ha..” kelakar Wilson dalam video yang diunggah di kanal Youtube Marvel Entertainment.

“Aku sangat suka keseluruhan tampilannya. Setnya, kostumnya yang memungkinkan untuk membawa benda yang berat,” tambah aktor berusia 52 tahun itu.



Dalam serial Loki ini dikisahkan ketika Loki Tom Hiddleston menggunakan Tesseract untuk melarikan diri dari peristiwa The Avengers 2012. Aksi itu menarik perhatian Mobius dan TVA yang memang mengemban tugas untuk mempertahankan satu garis waktu yang sakral dan memangkas semua "lompatan" yang dapat mengarah ke multiverse. (M-1)