Ini Rangkaian Kegiatan dan Jadwal Acara HUT Jakarta ke-498

Ilustrasi: wahana hiburan rakyat di pasar malam Silang Monas(MI/Usman Iskandar)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar berbagai acara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-498 dengan mengusung tema 'Jakarta Kota Global dan Berbudaya'.

Pemprov menyediakan ratusan kegiatan mulai dari festival seni, konser, pameran, hingga upacara kenegaraan yang melibatkan warga dari segala usia dan latar belakang. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta tahun ini akan jatuh pada Minggu, 22 Juni 2025.

Berikut rangkaian kegiatan dan jadwal dalam rangka peringatan HUT Jakarta ke-498;

1. Bazar, Band, dan Festival Budaya

Waktu: 16 – 20 Juni 2025

Lokasi: Halaman Gedung DPRD DKI Jakarta

2. Khitanan Massal

Waktu: 16 – 22 Juni 2025

Lokasi:

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mustika Kramat Jati

RPTRA Anggrek Bintaro

RPTRA Tipar Asri

RPTRA Cengkareng Timur

RPTRA Tidung Ceria

RPTRA Borobudur

3. Upacara Ziarah Taman Makam Pahlawan

Waktu: 17 Juni 2025

Lokasi: Taman Makam Pahlawan Kalibata

4. Jakarta Fair Kemayoran 2025

Waktu: 19 Juni – 13 Juli 2025

Lokasi: Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat

5. Pameran Jakarta Provoke! 2025

Waktu: 19 Juni – 3 Juli 2025

Lokasi: POS Bloc Jakarta

6. Gymnastic Jakarta Open 2025

Waktu: 20 – 22 Juni 2025

Lokasi: GOR Senam Raden Inten Duren Sawit

7. Gebyar Pembauran Kebangsaan “Festival Seni Budaya dan Bazar Etnik Nusantara”

Waktu: 20 Juni 2025, 23 Juni 2025, 26 – 27 Juni 2025

Lokasi: Sedayu PIK Jakarta Utara, Hotel Borobudur, TMII Anjungan Provinsi DKI Jakarta

8. Hari Lingkungan Hidup

Waktu: 21 Juni 2025

Lokasi: Taman Literasi

9. Pementasan Wayang Golek Semalam Suntuk

Waktu: 21 Juni 2025

Lokasi: Gelanggang Remaja Jakarta Utara

10. Hajatan di Perkampungan Budaya Betawi

Waktu: 21 Juni 2025

Lokasi: Kampung M.H. Thamrin, Setu Babakan

11. Festival Glodok 2025 Old Pecinan Jakarta

Waktu: 21 Juni 2025

Lokasi: Pancoran Mas Gajah Mada, Petak 9

12. Jakarta Eprix 2025

Waktu: 21 Juni 2025

Lokasi: Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara

13. Wonders of Jakarta

Waktu: 22 Juni 2025

Lokasi: Ecopark Ancol

14. Reflections on The History of Sounds and Listening by Points of Listening

Waktu: 22 Juni 2025 – Agustus 2025

Lokasi: Taman Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat, RTH sebelah Kedutaan Besar Jerman, RTH lain sesuai saran

15. Monas Week

Waktu: 22 Juni 2025 & 28 – 29 Juni 2025

Lokasi: Sisi Barat Monas

16. Upacara HUT Kota Jakarta ke-498

Waktu: 22 Juni 2025

Lokasi: Sisi Selatan Monas

17. Rapat Paripurna HUT Kota Jakarta

Waktu: 22 Juni 2025

Lokasi: Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta

18. Resepsi HUT ke-498 Kota Jakarta

Waktu: 22 Juni 2025

Lokasi: Balairung, Balai Kota

19. Malam Hiburan HUT Kota Jakarta ke-498

Waktu: 22 Juni 2025

Lokasi: Lapangan Banteng

20. Pameran Lukisan Perupa Sarnadi Adam

Waktu: 23 – 30 Juni 2025

Lokasi: Lobby Grha Ali Sadikin, Pendopo Balai Agung. (M-2)