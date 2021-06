Sederet Karakter Kontroversial di Film Mencuri Raden Saleh

SETELAH bulan lalu menampilkan para bintang yang bermain di film Mencuri Raden Saleh, rumah produksi Visinema menampilkan karakter-karakter di film yang berkisah tentang aksi pencurian (action-heist) itu. Berikut beberapa karakter kontroversial yang ditampilkan pada konferensi pers virtual Visinema Week pada Kamis, (4/6). Dengan karakterk-karakter abu-abu tersebut film yang sudah memasuki proses syuting ini tampak menarik dinantikan.



1. Iqbaal Ramadhan - Pemalsu Lukisan

Dalam film Mencuri Raden Saleh, Iqbaal akan berperan sebagai The Forger yang merupakan mahasiswa seni rupa, punya keahlian dalam pemalsuan lukisan. “Karakter yang kumainkan ini bisa memanipulasi sampai lukisan yang dibuat itu seperti lukisan dari artist ternama,” kata Iqbaal.

Aktor yang memerankan Minke di film Bumi Manusia itu mengungkapkan jika sempat mengasingkan diri ke Yogyakarta demi meriset karakter pemalsu lukisan. Di kota Pelajar, ia mendalami soal seni dari para perupa.



2. Angga Yunanda - Hacker

Pemeran Bima di Dua Garis Biru itu akan berperan sebagai peretas (hacker). Sama seperti posisi pemalsu lukisan, karakter hacker juga punya peran penting di film garapan Angga Dwimas Sasongko ini.

“Punya tugas yang lumayan penting, dengan bisa membobol semua sistem. Bisa dikatakan, hacker ini yang akan amat membantu dalam proses pencurian ini,” kata Angga.



3. Rachel Amanda - Penjudi

Rachel Amanda yang sebelumnya bermain sebagai Awan di film NKCTHI dipercayakan membawakan karakter the negotiator atau penjudi. “Negotiator di sini lebih ke urusan tipu-menipu. Jadi aku berperan sebagai mahasiswi yang suka main judi. Nah, sepertinya aku akan ikut masterclass, yang bisa menjelaskan bagaimana cara dan trik untuk mengecoh lawan main. Jadi bisa belajar dari situ, sembari jalan reading,” kata Rachel.



Selain ketiga karakter tersebut, terdapat pula karakter karakter The Handyman yang diperankan Umay Shahab, karakter The Brute yang dimainkan Aghniny Haque, dan The Driver oleh Ari Irham. (M-1)