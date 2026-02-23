Pasar Rekreasi Keluarga Tumbuh, Taman Hiburan Indoor Andalkan Inovasi Pengalaman Baru

Headline
TREN wisata keluarga di Indonesia menunjukkan pergeseran ke arah aktivitas yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendorong interaksi dan aktivitas fisik. Destinasi rekreasi berbasis pengalaman, terutama yang berada di dalam ruangan, kian diminati karena dinilai lebih aman, nyaman, dan tidak bergantung pada kondisi cuaca. Selain itu, wisatawan domestik maupun mancanegara semakin mencari tempat rekreasi yang dapat dinikmati lintas usia dalam satu lokasi.
Di Bali, perkembangan sektor hiburan keluarga turut mengikuti tren tersebut. Pelaku industri mulai menghadirkan konsep taman bermain yang memadukan olahraga ringan, teknologi, dan hiburan tematik untuk memperluas segmen pengunjung sekaligus meningkatkan durasi kunjungan.
Salah satu yang memperkuat strategi ini adalah AeroXSpace Adventure, taman petualangan indoor di Bali yang berencana meluncurkan sejumlah pengalaman dan atraksi baru sepanjang 2026. Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan daya tarik sebagai destinasi ramah keluarga bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.
Fasilitas yang seluruhnya berada di dalam ruangan memungkinkan pengunjung tetap beraktivitas tanpa terpengaruh cuaca. Konsep yang diusung menekankan aktivitas fisik melalui permainan seperti melompat dan memanjat, sekaligus mendorong koordinasi tubuh serta kebugaran.
Sebagai bagian dari program inovasi tahun ini, pengelola menghadirkan Galaxy Glow Party, acara mingguan yang digelar setiap Sabtu pukul 17.00–21.00 WITA. Acara malam hari ini dirancang untuk memberikan alternatif rekreasi setelah aktivitas harian, khususnya bagi keluarga dan kelompok anak muda.
Dengan pencahayaan neon dan elemen visual bercahaya, area permainan diubah menjadi taman bermain malam yang energik namun tetap aman. Pengunjung dapat menikmati aktivitas fisik sambil bersosialisasi dalam suasana tematik. Harga tiket dimulai dari Rp250.000 untuk pengunjung domestik dan Rp350.000 untuk wisatawan internasional, termasuk akses bermain selama empat jam serta perlengkapan tematik.
Pada pertengahan 2026, pengelola juga akan meluncurkan Aero Tag–Battle Arena, wahana baru yang memadukan permainan kompetitif dengan teknologi realitas virtual (VR). Atraksi ini dirancang untuk melatih kerja sama tim dan strategi sekaligus tetap melibatkan aktivitas fisik.
Direktur Operasional AeroXSpace Adventure, Toni, mengatakan inovasi berkelanjutan menjadi kunci agar destinasi rekreasi tetap relevan di tengah perubahan preferensi wisatawan.
"Destinasi pariwisata harus terus berkembang mengikuti zaman. Inovasi yang kami hadirkan bertujuan memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus aman dan berdampak positif bagi pengunjung," ujarnya.
Menurutnya, konsep ruang indoor yang dinamis diharapkan dapat menjadi tempat berkumpul yang nyaman bagi keluarga maupun wisatawan, sekaligus mendorong aktivitas fisik dan kebersamaan.
Peluncuran atraksi baru secara berkala juga menjadi strategi untuk mempertahankan minat kunjungan ulang. Di tengah persaingan industri rekreasi Bali yang ketat, pengalaman baru dinilai penting untuk menjaga relevansi destinasi.
Ke depan, pengelola menargetkan keseimbangan antara hiburan, aktivitas fisik, dan pengalaman tematik sebagai fondasi pengembangan. Dengan pendekatan tersebut, AeroXSpace Adventure diharapkan tetap menjadi salah satu pilihan rekreasi keluarga yang menawarkan aktivitas aktif, aman, dan dapat dinikmati berbagai kelompok usia. (E-1)
