Libur Imlek 2026: Intip Rekomendasi Destinasi Berdasarkan Shio Anda

TAHUN Baru Imlek 2026 yang jatuh sebagai Tahun Kuda Api membawa energi dinamis dan semangat untuk terus bergerak maju. Momen ini semakin spesial karena bertepatan dengan periode long weekend, yang menjadikannya waktu ideal bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan, mulai dari liburan keluarga hingga short escape.
Menyambut perayaan tersebut, tiket.com merangkum berbagai rekomendasi destinasi yang disesuaikan dengan karakter shio dan preferensi gaya perjalanan masing-masing wisatawan.
Pemilihan destinasi yang tepat diharapkan dapat memberikan pengalaman liburan yang lebih personal dan bermakna.
Bagi pemilik Shio Kuda dan Monyet yang dikenal penuh energi, kota-kota metropolis seperti Tokyo dan Seoul menjadi pilihan utama.
Wisatawan dapat menikmati pemandangan kota dari Shibuya Sky atau mengeksplorasi seni digital di teamLab Borderless Tokyo dengan tiket pesawat mulai dari Rp2,8 juta.
Sementara di Seoul, sistem transportasi yang efisien memudahkan mobilitas antar spot budaya dan pusat belanja.
Untuk Shio Naga dan Macan yang ambisius, destinasi dengan skala megah sangat direkomendasikan. Jakarta menawarkan pengalaman gaya hidup premium di kawasan SCBD hingga dek observasi UP at Thamrin Nine.
Jika ingin ke luar negeri, Shanghai Disneyland dan pemandangan 360° dari Shanghai Tower menjadi opsi yang tak kalah memikat.
Wisatawan dengan Shio Ular dan Kambing yang lebih menghargai ketenangan disarankan memilih destinasi untuk recharge energi. Ubud di Bali menawarkan suasana slow living melalui yoga dan spa, sementara Penang di Malaysia menyuguhkan perpaduan sejarah dan kuliner legendaris dengan harga tiket pesawat mulai dari Rp688 ribu.
Bagi Shio Tikus dan Babi yang adaptif, Bangkok dan Hanoi menjadi destinasi eksploratif yang sempurna. Mulai dari petualangan street food Michelin di Bangkok hingga menyusuri kawasan bersejarah Old Quarter di Hanoi, kedua kota ini menawarkan pengalaman yang seru dan penuh warna.
Shio Kelinci dan Anjing, yang mengutamakan keharmonisan, dapat memilih Hong Kong atau Singapura sebagai destinasi ramah keluarga.
Keseruan di Disneyland Hong Kong atau perayaan Chinese New Year Festival of Fun di Universal Studios Singapore menjadi daya tarik utama yang berlangsung hingga Maret 2026.
Terakhir, bagi Shio Kerbau dan Ayam yang tangguh, aktivitas alam yang terstruktur menjadi pilihan menarik. Lembang menawarkan pengalaman staycation di tengah hutan melalui Bobocabin Cikole, sementara Queenstown di Selandia Baru menyuguhkan panorama fjord yang megah melalui Milford Sound Cruise. (Z-1)
