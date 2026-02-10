Nikmati Buka Puasa dengan Pemandangan Pantai Selatan dan Perbukitan Menoreh di Novotel & Ibis YIA Kulon Progo

Area restoran Novotel & ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo.(Dok. Novotel & ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo)

MOMEN berbuka puasa bersama merupakan hal yang selalu dinantikan oleh umat Muslim. Suasana tempat berbuka puasa yang menarik menjadi daya tarik tersendiri agar momen berbuka puasa jadi lebih berkesan.

Jika Anda memiliki rencana untuk menikmati buka puasa di sekitar Yogyakarta, Novotel & ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo menjadi pilihan yang sangat menarik dan tak boleh dilewatkan. Selama bulan Ramadan 2026, Novotel & ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo menghadirkan sajian buka puasa bertajuk Mahargya Kemilau Ramadhan vol.2 yang merupakan perpaduan antara menu lokal dan middle east.

Iftar atau buka puasa di Novotel & ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo akan digelar selama satu bulan penuh selama Ramadan mulai dari jam 17.30 hingga 20.00 setiap harinya. Para tamu akan dimanjakan dengan keindahan alam berupa perbukitan menoreh, bandara view dengan pesawat landing dan take-off, sawah, kereta api bandara, pemandangan pantai selatan, dan keindahan sunset dari restaurant yang berada di lantai 11 Novotel YIA Kulon Progo ini sambil menikmati santapan berbuka puasa all you can eat yang dilengkapi dengan beberapa stall live cooking.

“Menu yang disajikan akan berbeda di setiap harinya, tapi untuk kambing guling, shawarma, pide (pizza turki), takjil, dan tradisional food stall selalu ada setiap hari” ungkap , Executive Chef Novotel & ibis YIA Kulon Progo, Ray Nugraha.

Di Novotel Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Iftar Buffet ditawarkan hanya dengan harga start from IDR 150.000 net per orang. Special menu yang disajikan berupa aneka takjil, kambing guling, shawarma, pide (pizza Turki), serta berbagai hidangan khas tradisional lainnya. Sementara itu, di ibis Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Iftar Buffet tersedia dengan harga mulai dari IDR 110.000 net per orang, dengan special menu roasted chicken mediterranean. ramen, takjil, traditional food stall, serta pide (pizza Turki).

Khusus bagi tamu yang melakukan pemesanan untuk 10 orang, akan mendapatkan tambahan 1 pax secara gratis. Tamu berkesempatan juga untuk mendapatkan keuntungan eksklusif sebagai anggota Accor Live Limitless, dimana setiap transaksi akan mendapatkan 3x Reward Points.

“Melalui Mahargya Kemilau Ramadhan Vol. 2.0, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya tentang hidangan, tetapi juga tentang suasana dan kebersamaan. Perpaduan sajian khas Ramadhan dengan panorama Perbukitan Menoreh, aktivitas bandara, hingga pemandangan Pantai Selatan menjadi nilai lebih yang kami tawarkan kepada para tamu,” ungkap General Manager Novotel & ibis YIA Kulon Progo, Gunawan Widodo.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati momen berbuka bersama di Novotel & ibis YIA Kulon Progo. Reservasi sekarang dan dapatkan harga spesial melalui nomor 0822-2088-8080 (Food Exchange) 0813-9329-6930 (ibis Kitchen), atau hubungi kami melalui Instagram di @novotelyiakulonprogo dan @ibisyiakulonprogo. (H-3)