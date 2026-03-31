Apa yang Terjadi Jika Matahari Tiba-Tiba Menghilang dari Tata Surya?

Ilustrasi(Freepik.com)

MATAHARI bukan sekadar sumber cahaya, tapi pusat dari seluruh dinamika tata surya. Tanpa matahari, bumi tidak hanya gelap, tapi juga kehilangan arah. Namun, apakah yang akan terjadi jika matahari tiba-tiba menghilang?

Delapan Menit Terakhir Sebelum Gelap Total

Menurut laporan NASA, cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar delapan menit untuk mencapai bumi. Artinya, jika matahari menghilang, manusia masih melihat kondisi normal selama delapan menit pertama. Setelah itu, langit langsung gelap.

Dalam penjelasan berbasis teori relativitas Albert Einstein, efek gravitasi juga merambat dengan kecepatan cahaya. Jadi, pengaruh gravitasi matahari baru benar-benar hilang setelah waktu yang sama.

Baca juga : Ilmuwan Ungkap Sisa Umur Matahari, Ini yang Akan Terjadi pada Bumi

Bumi Keluar Orbit, Tata Surya Runtuh

Setelah delapan menit, bumi tidak lagi terikat gravitasi matahari. Bumi akan bergerak lurus mengikuti arah orbit terakhirnya. Hal yang sama terjadi pada planet lain. Tanpa pusat gravitasi, struktur tata surya runtuh. Semua planet akan melayang bebas di ruang antarbintang.

Ilmuwan NASA menunjukkan bahwa tanpa matahari, suhu bumi akan turun drastis. Dalam beberapa hari, suhu global mulai jatuh tajam. Dalam hitungan minggu, permukaan bumi membeku. Dalam jangka panjang, suhu bisa mencapai di bawah minus 100 derajat Celsius. Lautan akan membeku dari permukaan, meski bagian terdalam kemungkinan masih cair lebih lama karena panas dari inti bumi.

Kehidupan Hampir tidak Bisa Bertahan

Tanpa cahaya matahari, fotosintesis berhenti total. Ini berarti tumbuhan mati, rantai makanan runtuh, dan pasokan oksigen terganggu, sebagian kecil mikroorganisme mungkin masih bertahan, terutama di lingkungan ekstrem seperti ventilasi hidrotermal di dasar laut. Namun bagi manusia, peluang bertahan sangat kecil tanpa teknologi canggih seperti sistem energi tertutup.

Skenario Mustahil, tapi Penting Dipahami

Meski terdengar dramatis, NASA menegaskan matahari tidak mungkin menghilang secara tiba-tiba. Bintang seperti matahari berevolusi perlahan selama miliaran tahun. Namun, skenario ini tetap sering dibahas karena memberi gambaran jelas bahwa kehidupan di bumi sepenuhnya bergantung pada stabilitas matahari.

Tanpa matahari, bukan hanya siang yang hilang, tapi seluruh sistem yang menopang kehidupan ikut runtuh. (H-2)