Spesies Dinosaurus Pemakan Ikan Ditemukan di Gurun, Miliki Jambul seperti Unicorn

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PADA 2022, ahli paleontologi, Daniel Vidal, menemukan tulang misterius yang mencuat dari tanah saat melakukan penggalian di Gurun Sahara di bagian negara Nigeria, Afrika Barat.
Awalnya, tulang tersebut nampak seperti tulang belakang dinosaurus, tetapi setelah penelitian lebih lanjut, para peneliti menyadari bahwa tulang ini merupakan tulang melengkung seperti pedang yang menempel pada tengkorak predator bersayap Spinosaurus.
Kini, para peneliti melaporkan bahwa jambul tersebut milik spesies baru, yaitu Spinosaurus mirabilis yang berkeliaran di ekosistem sungai kuno di daerah tersebut sekitar 95 juta tahun lalu pada Zaman Kapur Akhir.
Ditemani oleh Paul Sereno, paleontolog yang menggali situs fosil Jenguebi, dan pemandu lokal bernama Abdul Nasser, Vidal mulai menjelajahi situs di Gurun Sahara pada tahun 2019.
Dari penjelajahan tersebut, Vidal dan Sereno menemukan tulang rahang Spinosaurus bersama dengan beberapa fosil lainnya.
Setelah kembali pada 2022, mereka akhirnya mengidentifikasi tulang dari tiga individu Spinosaurus mirabilis, bersama dengan dinosaurus predator Carcharodontosaurus, dua dinosaurus berleher panjang, buaya, kura-kura, dan spesies ikan tawar yang panjangnya mencapai dua belas kaki.
Meskipun Spinosaurus lain juga memiliki jambul di kepala, tetapi jambul milik Spinosaurus mirabilis menyerupai pedang melengkung seperti scimitar.
Dilapisi selubung keratin, jambul ini mungkin lebih menonjol tinggi daripada yang ditunjukkan oleh rekonstruksi tengkorak oleh tim peneliti. Fitur yang menonjol seperti jambul ini mirip dengan jambul ayam mutiara.
Beberapa peneliti sepakat bahwa jambul ini menjadi semacam sinyal kepada sesama anggota spesies, tetapi masih belum ditemukan jenis sinyal apa yang disampaikan melalui jambul ini.
Dengan tulang-tulang dari bagian atas dan bawah rahang, spesimen Sahara yang baru ditemukan ini mengonfirmasi bahwa Spinosaurus memiliki gigi berbentuk kerucut yang saling mengunci. Ketika dinosaurus ini menangkap ikan, gigi tersebut akan menembus mangsa yang licin dan menjebaknya.
Namun, hingga saat ini, para peneliti belum menemukan perbedaan antara jantan dan betina dari Spinosaurus mirabilis.
Temuan dinosaurus baru dari Gurun Sahara ini telah dipublikasikan pada 19 Februari 2026 di jurnal Science. (National Geographic/Z-1)
