Inovasi Medis di Jepang: Terapi Sel Punca Bisa Berpotensi Sembuhkan Penyakit Kronis

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERKEMBANGAN terapi sel punca atau stem cell di Jepang menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi sorotan dunia medis. Berdasarkan laporan dari jurnal Science, para ilmuwan di negara tersebut terus mengembangkan teknologi pengobatan regeneratif yang berpotensi menyembuhkan berbagai penyakit kronis.
Terapi sel punca dikenal sebagai metode yang memanfaatkan kemampuan sel untuk berkembang menjadi berbagai jenis jaringan tubuh. Dengan teknologi ini, jaringan yang rusak dapat diperbaiki atau digantikan, sehingga membuka peluang baru dalam dunia pengobatan.
Para peneliti di Jepang menilai terapi ini memiliki potensi besar untuk menangani berbagai kondisi medis, mulai dari penyakit degeneratif, gangguan saraf, hingga kerusakan organ.
Sel punca dapat “diprogram ulang” untuk menjadi sel tertentu sesuai kebutuhan tubuh. Hal ini memungkinkan dokter menargetkan langsung bagian tubuh yang mengalami kerusakan, seperti jaringan jantung, otak, atau tulang.
Meski demikian, penerapan terapi ini masih terus dikembangkan agar lebih aman dan efektif untuk penggunaan luas.
Salah satu faktor yang membuat Jepang unggul dalam pengembangan terapi sel punca adalah regulasi yang relatif progresif. Pemerintah Jepang memberikan jalur percepatan bagi terapi regeneratif untuk dapat diuji dan diterapkan secara terbatas, selama memenuhi standar keamanan tertentu.
Kebijakan ini memungkinkan inovasi medis berkembang lebih cepat dibandingkan di beberapa negara lain, sekaligus tetap menjaga keselamatan pasien.
Meski menjanjikan, terapi sel punca juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah risiko pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang berpotensi menyebabkan efek samping serius.
Selain itu, biaya pengobatan yang masih tinggi menjadi kendala dalam akses bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya terapi.
Sumber: Science.
