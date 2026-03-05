Penyebab Obesitas Ternyata bukan Cuma Makan Berlebih, Ini Kata Ahli!

Obesitas adalah penyakit kronis kompleks.(Freepik)

SELAMA ini, pandangan umum mengenai obesitas selalu tertuju pada pola makan berlebih dan kurangnya aktivitas fisik. Namun, pakar kesehatan menegaskan bahwa obesitas adalah penyakit kronis yang jauh lebih kompleks dari sekadar urusan "in-take" dan "output" kalori.

Obesitas sebagai Penyakit Multifaktorial

Dokter spesialis gizi klinik, Diana Suganda, mengungkapkan bahwa obesitas dipengaruhi oleh faktor multifaktorial yang saling berkaitan.

“Ternyata obesitas itu sangat kompleks, tidak cuma masalah makan dan olahraga saja. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya,” ujar lulusan spesialis gizi klinik Universitas Indonesia tersebut, dilansir dari Antara, Kamis (5/2).

Baca juga : Bukan Cuma Berat Badan, Dokter Peringatkan Obesitas Bisa Bikin Pikun dan Mandul!

Gangguan Hormon: Sinyal Lapar yang Tidak Beres

Salah satu faktor internal yang paling krusial adalah peran hormon. Di dalam tubuh manusia, terdapat sistem hormonal yang bertugas mengatur nafsu makan, rasa kenyang, serta rasa lapar. Pada penderita obesitas, sistem ini sering kali tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kondisi ini menyebabkan seseorang tetap merasakan lapar yang hebat meskipun secara fisiologis tubuh sudah mendapatkan asupan yang cukup.

"Berarti ada sinyal-sinyal di dalam tubuh kita yang tidak beres. Ada hambatan yang menyebabkan seseorang sudah mengatur makan dan olahraga, tapi berat badannya balik lagi," jelas Diana.

Baca juga : Keluarga Berperan Penting dalam Mencegah Obesitas

Mengapa Berat Badan Cepat Naik Kembali?

Berdasarkan penelitian, terdapat sel-sel memori dalam tubuh yang berperan dalam proses kenaikan berat badan kembali (efek yoyo).

Perubahan hormonal serta kapasitas lambung turut memengaruhi keinginan kuat untuk terus makan meskipun sudah turun berat badan sebelumnya.

Pentingnya Mindful Eating

Untuk memutus rantai obesitas, Diana menekankan pentingnya menerapkan mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran. Pola ini melatih seseorang untuk lebih peka terhadap sinyal kenyang dan kebutuhan nutrisi tubuh yang sebenarnya.

“Pentingnya mindful eating itu agar kita tahu porsi. Jadi saat momen besar seperti Lebaran atau Natal, kita tetap bisa makan apa saja namun tetap tahu batas butuhnya berapa, sehingga tidak akan berlebihan,” pungkasnya.

Makan tanpa gangguan (matikan televisi dan simpan ponsel).

Kunyah makanan lebih lambat untuk memberi waktu otak menerima sinyal kenyang.

Kenali perbedaan antara lapar emosional dan lapar fisik.

Berhenti makan sebelum merasa sangat kekenyangan.

Memahami bahwa obesitas adalah masalah medis yang kompleks dapat membantu individu mendapatkan penanganan yang tepat, baik melalui konsultasi medis maupun perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. (Z-10)