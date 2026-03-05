Bukan Cuma Berat Badan, Dokter Peringatkan Obesitas Bisa Bikin Pikun dan Mandul!

Headline
SELAMA ini, banyak orang menganggap obesitas hanyalah persoalan penampilan atau kelebihan berat badan semata. Namun, fakta medis terbaru menegaskan bahwa obesitas adalah penyakit kronis yang menjadi akar dari berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari masalah kesuburan (reproduksi) hingga penurunan fungsi kognitif seperti Alzheimer.
Dokter spesialis penyakit dalam, Vardian Mahardika, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya laten obesitas. Menurutnya, dampak obesitas sangat kompleks dan memengaruhi hampir seluruh sistem organ tubuh.
Salah satu dampak yang paling sering ditemukan pada pasien obesitas adalah gangguan fertilitas atau kesuburan. Vardian menjelaskan bahwa tumpukan lemak berlebih dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh.
Pada perempuan, kondisi ini memicu munculnya:
Kondisi ini menjadi krusial saat wanita memasuki fase perimenopause (usia 45-50 tahun). Ketika kadar hormon alami mulai menurun, penyakit penyerta akibat obesitas akan lebih mudah muncul dan memperburuk kualitas hidup.
Vardian mengingatkan bahwa definisi obesitas tidak bisa hanya berpatokan pada Indeks Massa Tubuh (IMT) atau BMI. Banyak orang yang secara berat badan terlihat normal, namun secara klinis masuk kategori obesitas karena distribusi lemaknya.
Indikator yang lebih akurat meliputi:
Catatan Dokter: "Banyak orang yang badannya kelihatannya tidak obesitas, tapi ketika dicek lingkar perutnya dibandingkan tinggi badan, ternyata lemaknya sudah tinggi," ujar Vardian.
Sejak tahun 2022, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan obesitas sebagai penyakit kronis. Hal ini dikarenakan spektrum penyakit yang dipicu oleh obesitas sangat luas:
Mengatasi obesitas tidak sesederhana "kurangi makan dan olahraga". Karena statusnya sebagai penyakit kronis, penanganannya memerlukan pendekatan medis yang komprehensif.
Vardian menyebutkan beberapa langkah penanganan yang efektif:
Apakah orang kurus bisa terkena dampak obesitas?
Ya, kondisi ini sering disebut Skinny Fat. Meskipun BMI normal, jika kadar lemak visceral (lemak perut) tinggi, seseorang tetap berisiko terkena penyakit degeneratif.
Mengapa obesitas menyebabkan mendengkur?
Tumpukan lemak di sekitar leher dapat mempersempit saluran napas saat tidur, memicu getaran (ngorok) dan menghambat aliran oksigen ke otak.
Apakah PCOS bisa sembuh dengan menurunkan berat badan?
Menurunkan berat badan sekitar 5-10% terbukti secara klinis dapat memperbaiki keseimbangan hormon dan meningkatkan peluang kehamilan pada penderita PCOS.
