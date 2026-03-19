Ericsson Luncurkan Software RAN Berbasis AI untuk Perluasan 5G Indonesia

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PENYEDIA jaringan teknologi Ericsson meluncurkan perangkat radio serta perangkat lunak Radio Access Network (RAN) berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu operator seluler di Indonesia membangun jaringan 5G yang lebih cerdas, efisien, dan siap menghadapi masa depan.
Presiden Direktur Ericsson Indonesia, Nora Wahby, mengatakan bahwa seiring dengan percepatan ekspansi 5G di Tanah Air, prioritas utama kini bukan hanya soal kecepatan, melainkan kecerdasan dan keberlanjutan jaringan.
“Dengan menghadirkan kemampuan AI langsung ke Radio Access Network, kami memungkinkan terbentuknya jaringan berperforma tinggi yang adaptif dan lebih efisien dalam penggunaan energi,” ujar Nora Wahby dalam keterangan resminya, Selasa (17/3/2026).
Portofolio terbaru Ericsson ini mencakup sepuluh perangkat radio yang siap mendukung teknologi AI, peningkatan kemampuan software RAN, serta lima antena berkinerja tinggi. Inovasi ini dirancang khusus untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum dan meningkatkan kinerja uplink.
Dengan integrasi ini, operator dapat mengelola lalu lintas data secara lebih dinamis dan mendorong efisiensi operasional. Langkah ini sekaligus mempersiapkan fondasi kuat untuk mendukung gelombang inovasi 5G berikutnya di berbagai sektor industri.
Kemajuan teknologi ini akan berdampak langsung pada pengalaman pengguna melalui konektivitas yang lebih andal. Pengguna dapat menikmati streaming video tanpa hambatan, pengalaman bermain game seluler yang lebih mulus, hingga akses aplikasi real-time berbasis AI yang lebih responsif.
Dari sisi bisnis, konektivitas yang dapat dibedakan berdasarkan latensi dan kecepatan membuka peluang bagi operator untuk menghadirkan layanan yang lebih beragam. Hal ini memungkinkan terciptanya model monetisasi baru yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik segmen konsumen maupun korporasi (B2B).
“AI-ready RAN bukan lagi sekadar evolusi jaringan, melainkan sebuah transformasi dalam cara jaringan dibangun dan dioperasikan. Portofolio terbaru kami menjawab kebutuhan ekspansi 5G yang lebih terukur dan efisien secara biaya,” tutup Nora. (Ant/H-3)
