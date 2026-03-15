Film Anak Petualangan Dinos 2, Inovasi Edukasi Berbasis Teknologi AI

INDUSTRI perfilman Tanah Air kembali menghadirkan inovasi baru melalui peluncuran film Petualangan Dinos 2. Film berdurasi 32 menit ini menjadi sorotan karena diproduksi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menjadikannya karya AI pertama yang dijadwalkan tayang di layar Teater Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Diproduksi oleh Media8 Pictures bekerja sama dengan AI Labs, film ini merupakan sekuel dari Petualangan Dinos 1 yang sukses pada 2019. Executive Producer Media8 Pictures, Koamirullah, menyatakan optimismenya bahwa penggunaan teknologi AI akan memberikan pengalaman visual yang lebih seru dan menarik bagi penonton anak-anak maupun keluarga.

"Kami bangga mempersembahkan film AI pertama yang ditayangkan di Teater Keong Mas. Sebagai pemilik IP (Intellectual Property), kami berkomitmen untuk terus melanjutkan sekuel ini ke depannya dengan petualangan yang lebih heboh," ujar Koamirullah dalam keterangan resmi saat kegiatan peluncuran di TMII, Sabtu (14/3).

Proses produksi film ini memakan waktu lebih dari dua bulan di bawah arahan Sutradara Agus Hendra Jaya. Ceritanya berfokus pada petualangan Ferry bersama dua sahabatnya, Seli dan Raka, yang menemukan seekor bayi T-Rex menggemaskan bernama Rexi.

Konflik mulai memuncak saat kehadiran Rexi memicu kepanikan warga, hingga keterlibatan manusia dari masa depan tahun 5000 yang berusaha menjaga keseimbangan waktu.

Alur cerita membawa penonton melintasi waktu menuju masa prasejarah dua juta tahun silam. Selain menawarkan imajinasi tentang dunia purba, film ini juga menitikberatkan pada pesan persahabatan dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang menegangkan.

Kehadiran Petualangan Dinos 2 dalam menyambut libur Lebaran ini diharapkan turut mendorong pemanfaatan teknologi digital di dunia perfilman edukasi dan hiburan keluarga di Indonesia. (B-3)