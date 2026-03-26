4 Fitur Baru GTA VI 2026: Bocoran Gameplay, Karakter, dan Teknologi AI

GRAND Theft Auto VI (GTA VI) dijadwalkan menjadi rilis hiburan terbesar sepanjang masa saat meluncur pada 19 November 2026. Rockstar Games tidak hanya menawarkan peta yang lebih luas, tetapi juga serangkaian fitur baru yang memanfaatkan teknologi hardware generasi terbaru secara maksimal.
GTA VI memperkenalkan sistem dua protagonis dengan mekanisme hubungan yang mendalam. Berbeda dengan seri sebelumnya, interaksi antara Lucia dan Jason akan memengaruhi alur cerita.
Terdapat fitur Trust Mechanics di mana keputusan pemain dalam misi akan menentukan seberapa solid kerjasama mereka dalam aksi kriminal selanjutnya.
Salah satu fitur baru yang paling dibicarakan adalah sistem AI NPC yang lebih cerdas. NPC di Vice City kini memiliki rutinitas harian yang unik dan sistem pendengaran (hearing system) yang lebih sensitif.
Berikut adalah beberapa peningkatan teknis yang dihadirkan:
|Fitur
|Deskripsi
|Procedural Glass
|Kaca kendaraan dan bangunan pecah secara dinamis berdasarkan titik benturan, bukan animasi statis.
|AI Weather System
|Cuaca ekstrem seperti badai tropis dapat menyebabkan banjir fisik yang mengubah peta permainan.
|Inventory Realistis
|Pemain hanya bisa membawa senjata terbatas di badan; senjata besar harus disimpan di bagasi mobil.
Peta Leonida (Florida) dikabarkan dua kali lebih luas dibandingkan Los Santos di GTA V. Rockstar juga meningkatkan jumlah bangunan yang dapat dimasuki (enterable buildings), mulai dari supermarket, klub malam, hingga apartemen pribadi, memberikan pengalaman eksplorasi tanpa batas.
Saat ini GTA VI dikonfirmasi hanya untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X/S. Versi PC diperkirakan baru akan hadir pada akhir 2027 atau awal 2028.
Rockstar resmi menetapkan rilis GTA VI pada 19 November 2026. Simak analisis map Leonida, fitur Lucia & Jason, serta estimasi spek PC terbaru di sini.
