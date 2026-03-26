 Gana Buana
26/3/2026 13:21
4 Fitur Baru GTA VI 2026: Bocoran Gameplay, Karakter, dan Teknologi AI
Fitur Baru GTA VI 2026(Dok. Xbox)

GRAND Theft Auto VI (GTA VI) dijadwalkan menjadi rilis hiburan terbesar sepanjang masa saat meluncur pada 19 November 2026. Rockstar Games tidak hanya menawarkan peta yang lebih luas, tetapi juga serangkaian fitur baru yang memanfaatkan teknologi hardware generasi terbaru secara maksimal.

Dinamika Karakter Lucia dan Jason

GTA VI memperkenalkan sistem dua protagonis dengan mekanisme hubungan yang mendalam. Berbeda dengan seri sebelumnya, interaksi antara Lucia dan Jason akan memengaruhi alur cerita.

Terdapat fitur Trust Mechanics di mana keputusan pemain dalam misi akan menentukan seberapa solid kerjasama mereka dalam aksi kriminal selanjutnya.

Realisme Lingkungan dan Teknologi AI

Salah satu fitur baru yang paling dibicarakan adalah sistem AI NPC yang lebih cerdas. NPC di Vice City kini memiliki rutinitas harian yang unik dan sistem pendengaran (hearing system) yang lebih sensitif.

Berikut adalah beberapa peningkatan teknis yang dihadirkan:

Fitur Deskripsi
Procedural Glass Kaca kendaraan dan bangunan pecah secara dinamis berdasarkan titik benturan, bukan animasi statis.
AI Weather System Cuaca ekstrem seperti badai tropis dapat menyebabkan banjir fisik yang mengubah peta permainan.
Inventory Realistis Pemain hanya bisa membawa senjata terbatas di badan; senjata besar harus disimpan di bagasi mobil.

Evolusi Dunia Open-World Leonida

Peta Leonida (Florida) dikabarkan dua kali lebih luas dibandingkan Los Santos di GTA V. Rockstar juga meningkatkan jumlah bangunan yang dapat dimasuki (enterable buildings), mulai dari supermarket, klub malam, hingga apartemen pribadi, memberikan pengalaman eksplorasi tanpa batas.

Saat ini GTA VI dikonfirmasi hanya untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X/S. Versi PC diperkirakan baru akan hadir pada akhir 2027 atau awal 2028.

FAQ Fitur Baru GTA VI

  • Apakah ada fitur media sosial? Ya, terdapat platform mirip TikTok/Instagram di dalam game yang bereaksi terhadap aksi pemain.
  • Berapa jumlah karakter utama? Dua karakter, yaitu Lucia dan Jason.
  • Apakah peta Vice City kembali? Ya, Vice City menjadi pusat kota utama di negara bagian Leonida.



Editor : Gana Buana
