GTA VI: Tanggal Rilis Resmi November 2026, Fitur Map & Update PC

Grand Theft Auto VI (GTA VI) tetap menjadi topik paling hangat di industri teknologi dan gaming pada awal 2026 ini. Setelah penantian panjang lebih dari satu dekade sejak seri kelimanya, Rockstar Games akhirnya memberikan kepastian mengenai jadwal peluncuran dan detail teknis yang akan mendefinisikan ulang genre open-world.
Keputusan Rockstar Games untuk mengundur jadwal rilis dari awal 2026 ke November 2026 didasari oleh komitmen terhadap kualitas. Dalam laporan internal, disebutkan bahwa tim pengembang membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan polesan akhir pada sistem AI NPC dan stabilitas performa di konsol. Hal ini dilakukan demi menghindari masalah teknis yang sering menimpa game besar saat hari peluncuran.
Loncatan teknologi dari GTA V ke GTA VI diprediksi akan sangat masif. Penggunaan RAGE Engine 9 memungkinkan simulasi air yang sangat realistis, sistem pencahayaan global illumination secara real-time, dan kepadatan populasi yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu poin "Information Gain" yang kami temukan adalah sistem 40% Interior Accessibility, di mana hampir separuh bangunan di Vice City dapat dimasuki dan dijelajahi tanpa loading screen.
Meskipun CEO Take-Two, Strauss Zelnick, menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan Generative AI untuk menulis naskah, Rockstar menerapkan algoritma AI canggih untuk perilaku warga kota. NPC kini memiliki jadwal harian yang dinamis dan akan bereaksi terhadap cuaca, kecelakaan lalu lintas, hingga aktivitas media sosial pemain di dalam game.
Hingga Februari 2026, Rockstar belum mengumumkan tanggal rilis resmi untuk versi PC. Namun, tren industri menunjukkan bahwa versi PC biasanya hadir satu tahun setelah versi konsol. Para analis memprediksi spek minimum untuk menjalankan GTA VI di PC akan membutuhkan setidaknya GPU kelas menengah generasi terbaru dan RAM minimal 32GB untuk pengalaman optimal.
|Fitur Utama
|GTA V
|GTA VI
|Map Utama
|Los Santos & Blaine County
|Vice City & Leonida State
|Jumlah Toko/Interior
|~50-100
|700+
|Sistem Karakter
|Switching 3 Karakter
|Dual Protagonist (Bonnie & Clyde style)
GTA VI di tahun 2026 bukan hanya sekadar game, melainkan tolak ukur baru bagi teknologi hiburan global. Dengan tanggal rilis 19 November 2026 yang sudah di depan mata, para penggemar disarankan untuk mulai menyiapkan perangkat konsol mereka atau mulai menabung untuk melakukan upgrade PC di tahun depan. Harga game ini diprediksi akan berada di kisaran Rp1.200.000 hingga Rp1.500.000 (Mata Uang Rupiah) untuk edisi standar.
Kapan trailer gameplay GTA VI keluar?
Berdasarkan jadwal marketing Rockstar, trailer gameplay perdana diprediksi akan rilis pada musim panas 2026, sekitar bulan Juli atau Agustus.
Apakah ada fitur multiplayer/GTA Online 2?
Ya, Rockstar dipastikan akan meluncurkan iterasi terbaru dari GTA Online yang terintegrasi langsung dengan map Leonida, namun fokus awal saat rilis adalah mode cerita (Single Player).
ANTUSIASME terhadap Grand Theft Auto VI kembali meledak.
Di YouTube, trailer kedua gim GTA 6 telah ditonton lebih dari 85 juta kali hanya dalam waktu kurang dari dua hari.
