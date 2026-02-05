Jadwal Rilis GTA 6, Segini Perkiraan Harganya untuk Edisi Standar, Deluxe dan Kolektor

GTA 6(Doc Rockstar Games)

SETELAH penantian lebih dari satu dekade sejak seri kelimanya, Grand Theft Auto VI (GTA 6) kini berada di ambang peluncuran. Sebagai produk hiburan paling dinanti di dunia, Rockstar Games menjanjikan revolusi dalam genre open-world. Mengambil latar di negara bagian Leonida yang terinspirasi dari Florida, gim ini membawa kita kembali ke gemerlapnya Vice City dengan teknologi grafis paling mutakhir di tahun 2026.

Artikel ini akan membedah secara mendalam jadwal rilis resmi, rincian harga untuk pasar Indonesia, hingga fitur-fitur baru yang membuat GTA 6 layak menyandang gelar gim termahal sekaligus terbaik dekade ini.

Jadwal Rilis GTA 6: Kapan Bisa Mulai Dimainkan?

Berdasarkan pengumuman terbaru dari Take-Two Interactive dan Rockstar Games, jadwal rilis GTA 6 telah ditetapkan secara resmi pada 19 November 2026. Meskipun sebelumnya sempat mengalami beberapa kali penyesuaian jadwal dari jendela rilis musim gugur 2025, Rockstar memastikan bahwa tambahan waktu ini digunakan untuk proses pemolesan (polishing) akhir guna menjamin kualitas tanpa bug saat hari peluncuran.

Penting untuk dicatat bahwa tanggal 19 November 2026 berlaku untuk perilisan global secara serentak di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Kampanye pemasaran besar-besaran diprediksi akan dimulai pada musim panas 2026, di mana cuplikan gameplay perdana akan diperlihatkan kepada publik.

Perkiraan Harga GTA 6 dalam Mata Uang Rupiah Edisi Game Estimasi Harga (IDR) Edisi Standar Rp1.150.000 – Rp1.300.000 Edisi Deluxe Rp1.700.000 – Rp2.100.000 Edisi Kolektor Rp5.500.000 – Rp7.500.000

Platform yang Mendukung: Bisa Dimainkan di Mana Saja?

Rockstar Games tetap pada tradisi lamanya dengan memprioritaskan konsol generasi terbaru. Berikut adalah daftar platform yang dikonfirmasi akan menjalankan GTA 6 pada hari pertama:

PlayStation 5 (PS5): Dioptimalkan untuk performa 4K asli.

Dioptimalkan untuk performa 4K asli. PlayStation 5 Pro: Diprediksi mendapatkan mode grafis khusus dengan ray-tracing yang lebih stabil dan frame rate lebih tinggi.

Diprediksi mendapatkan mode grafis khusus dengan ray-tracing yang lebih stabil dan frame rate lebih tinggi. Xbox Series X: Menawarkan performa setara dengan konsol flagship Sony dengan dukungan HDR10+.

Menawarkan performa setara dengan konsol flagship Sony dengan dukungan HDR10+. Xbox Series S: Versi lebih terjangkau dengan penyesuaian resolusi namun tetap mendukung fitur inti gameplay.

Bagaimana dengan PC? Pengguna PC nampaknya harus lebih bersabar. Berdasarkan pola rilis Rockstar sebelumnya, versi PC biasanya baru akan hadir 12 hingga 18 bulan setelah versi konsol rilis. Estimasi paling optimis untuk GTA 6 versi PC adalah pertengahan hingga akhir tahun 2027.

Mengenal Karakter dan Setting: Lucia, Jason, dan Leonida

GTA 6 memperkenalkan sistem dua protagonis dengan dinamika ala "Bonnie and Clyde". Kita akan bermain sebagai Lucia, protagonis wanita pertama dalam sejarah seri utama GTA, dan pasangannya, Jason. Cerita akan berfokus pada kepercayaan, cinta, dan kriminalitas di tengah modernitas negara bagian Leonida.

Dunia GTA 6 diklaim akan menjadi yang paling hidup. Dengan lebih dari 65% bangunan yang dapat dimasuki dan sistem AI NPC yang mampu bereaksi secara dinamis terhadap tindakan pemain, Vice City bukan sekadar latar belakang, melainkan ekosistem yang bernapas. Integrasi media sosial in-game juga menjadi pilar utama, mencerminkan budaya influencer dan viralitas di dunia nyata saat ini. (Z-4)