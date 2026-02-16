Trailer Kedua GTA 6 Tembus 475 Juta Views, Pecahkan Rekor Global

Ilustrasi(Dok Rockstar Games)

ANTUSIASME terhadap Grand Theft Auto VI kembali meledak. Trailer keduanya resmi mencatat sekitar 475 juta views dalam 24 jam pertama setelah dirilis pada 6 Mei 2025. Angka itu bukan sekadar besar, trailer tersebut disebut sebagai peluncuran video terbesar sepanjang masa, melampaui rekor trailer film Hollywood dan kampanye hiburan lain di era digital.

The Hollywood Reporter melaporkan bahwa capaian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Rockstar Games. Yang membuat angka ini signifikan bukan cuma jumlahnya, tapi cakupannya. Perhitungan 475 juta views berasal dari gabungan seluruh platform, termasuk YouTube, X, Instagram, dan TikTok, bukan satu kanal saja.

Sebagai pembanding, trailer film blockbuster seperti Deadpool & Wolverine sebelumnya mencetak sekitar 365 juta views dalam 24 jam pertama. Artinya, GTA 6 melampaui standar promosi film kelas dunia. Untuk ukuran produk game, ini bukan cuma tinggi, melainkan dominan.

Bukan Sekadar Trailer, Ini Momentum Industri

Lonjakan view ini memperlihatkan betapa kuatnya daya tarik GTA sebagai franchise. Trailer pertama pada Desember 2023 sudah memecahkan rekor YouTube dengan sekitar 93 juta views dalam sehari. Namun, trailer kedua jauh lebih masif karena distribusinya lebih agresif dan efek viralnya lebih cepat.

Dalam hitungan jam, potongan adegan, teori penggemar, hingga breakdown detail visual langsung membanjiri media sosial. Algoritma bekerja maksimal. Engagement bukan cuma datang dari gamer, tapi juga dari audiens umum yang penasaran dengan kualitas visual dan skala dunia yang ditawarkan.

Hype yang Bukan sekadar Sensasi

Fenomena ini menunjukkan GTA 6 bukan hanya produk game, tapi event budaya pop global. Skala penontonnya setara peluncuran film superhero terbesar atau event olahraga internasional.

Dengan jadwal rilis yang masih menunggu waktu resmi berikutnya, performa trailer ini menjadi indikator kuat bahwa GTA 6 berpotensi menjadi salah satu peluncuran hiburan terbesar dekade ini. Angka 475 juta views bukan cuma statistik. Itu validasi bahwa brand ini masih berada di puncak industri. (E-4)