Komet MAPS: Calon 'Komet Paskah' yang Siap Beratraksi di Dekat Matahari

Komet tersebut akan melintasi bidang pandang koronograf LASCO 3 milik SOHO mulai tanggal 2 April hingga 6 April.(ESA / NASA / SOHO)

DUNIA astronomi tengah bersiap menyambut kehadiran tamu istimewa. Sebuah komet yang baru ditemukan diprediksi akan memberikan pertunjukan memukau dalam beberapa minggu ke depan. Jika berhasil bertahan dari suhu ekstrem saat mendekati matahari, objek luar angkasa ini berpotensi menjadi "Komet Paskah" yang terlihat jelas pada awal April mendatang.

Komet bernama resmi C/2026 A1 (MAPS) ini ditemukan secara fotografis pada 13 Januari 2026 di observatorium AMACS1, San Pedro de Atacama, Cile. Penemunya adalah empat astronom asal Prancis yang tergabung dalam program pencarian asteroid dekat Bumi bernama MAPS, akronim dari nama belakang mereka: Alain Maury, Georges Attard, Daniel Parrott, dan Florian Signoret.

Melaju Menuju Matahari

Saat pertama kali ditemukan, Komet MAPS berada sekitar 308 juta kilometer dari matahari dengan cahaya yang sangat redup. Namun, sejak saat itu, kecemerlangannya telah meningkat hingga 600 kali lipat. Saat ini, komet tersebut sudah cukup terang untuk dideteksi menggunakan teleskop amatir seiring kecepatannya yang meningkat menuju titik terdekat dengan matahari (perihelion) pada 4 April mendatang.

Daya tarik utama komet ini adalah statusnya sebagai kelompok Kreutz sungrazer. Kelompok ini dikenal melahirkan komet-komet paling terang dalam sejarah, seperti Komet Ikeya-Seki (1965) dan Komet Lovejoy (2011).

Pada puncak lintasannya, Komet MAPS akan melintas hanya sekitar 159.300 kilometer dari fotosfer matahari. Di sana, ia harus menghadapi korona matahari yang panasnya mencapai 1,1 juta derajat Celsius. Ada kemungkinan komet ini akan hancur lebur oleh panas ekstrem atau terkoyak oleh gaya gravitasi matahari yang masif. Namun, jika ia bergerak cukup cepat, melebihi 1,6 juta kilometer per jam, ia berpeluang selamat dan muncul sebagai pemandangan indah di langit pagi.

Cara Aman Menyaksikan Fenomena Ini

Astronom asal Jepang, Seiichi Yoshida, memperkirakan kecerahan komet ini bisa menyamai planet Venus saat mencapai perihelion. Meski menggoda untuk dilihat langsung di siang hari, para ahli memperingatkan bahaya mengamati objek yang terlalu dekat dengan piringan matahari. Menatap matahari secara langsung, meski sebentar, dapat menyebabkan kerusakan retina permanen tanpa rasa sakit. Penggunaan kacamata hitam, teleskop biasa, atau binokular tidak akan melindungi mata dari risiko kebutaan.

Cara paling aman untuk menyaksikan detik-detik komet ini "mencium" matahari adalah melalui layar komputer. Publik dapat memantau citra dari wahana antariksa Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) milik NASA/ESA.

Komet MAPS akan masuk dalam jangkauan kamera SOHO LASCO C3 mulai 2 April pukul 19.00 WIB hingga 6 April pukul 12.00 WIB. Dalam periode tersebut, komet akan terlihat melintas di belakang matahari sebelum akhirnya meluncur cepat ke depan dalam kurva tajam yang dramatis. (Space/Z-2)