Cara Setting Akun WhatsApp Anak 10-12 Tahun dengan Fitur Parental Control

WhatsApp secara resmi memperkenalkan inovasi terbaru yang telah lama dinantikan oleh para orang tua di seluruh dunia, Akun yang Dikelola Orang Tua (Parental-Managed Accounts). Fitur ini dirancang khusus untuk menjembatani kebutuhan komunikasi anak usia 10 hingga 12 tahun dengan standar keamanan yang ketat.
Langkah ini diambil Meta setelah melakukan riset mendalam bersama para ahli perlindungan anak dan menanggapi permintaan masif dari keluarga yang menginginkan platform pesan instan yang aman namun tetap privat.
Berbeda dengan akun reguler, akun WhatsApp untuk anak usia 10-12 tahun ini memiliki struktur hierarki. Orang tua bertindak sebagai administrator utama yang memiliki kendali penuh atas ekosistem digital anak mereka.
Beberapa kendali baru yang diperkenalkan meliputi:
Untuk mengaktifkan fitur ini, orang tua memerlukan dua perangkat, satu ponsel untuk anak dan satu perangkat milik orang tua untuk menautkan akun tersebut. Proses penautan ini memastikan orang tua memiliki akses kontrol yang lebih dalam pada sisi administrasi akun.
Meskipun berada di bawah pengawasan, WhatsApp menegaskan bahwa prinsip dasar mereka tidak berubah. Seluruh pesan dan panggilan tetap dilindungi Enkripsi End-to-End.
Artinya, pihak WhatsApp maupun Meta tidak dapat melihat isi percakapan. Orang tua mengelola "siapa" yang berkomunikasi dengan anak, namun isi percakapan tetap menjadi ruang privat antara anak dan kontaknya.
|Fitur
|Akun Reguler
|Akun Anak (10-12 Thn)
|Batas Usia
|Minimal 13 Tahun+
|Khusus 10-12 Tahun
|Penambahan Kontak
|Bebas
|Wajib Persetujuan Ortu
|Kontrol Grup
|Terbuka
|Eksklusif oleh Ortu
Kehadiran akun yang dikelola orang tua ini membuktikan bahwa WhatsApp mulai serius menggarap segmen pengguna di bawah umur dengan pendekatan yang lebih bertanggung jawab. Ini bukan sekadar membatasi, melainkan memberikan ruang belajar bagi anak untuk berkomunikasi secara digital dalam lingkungan yang aman dan privat.
1. Apakah orang tua bisa membaca pesan anak?
Enkripsi tetap berlaku. Fokus fitur ini adalah pada manajemen kontak dan grup, bukan penyadapan isi pesan secara real-time di perangkat orang tua.
2. Kapan fitur ini tersedia di Indonesia?
WhatsApp melakukan peluncuran secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan sejak Maret 2026. (Z-10)
