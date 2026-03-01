Mata Cepat Lelah Baca Chat? Ini Cara Memperbesar Huruf WhatsApp tanpa Root!

Cara memperbesar tulisan Whatsapp di Android dan iPhone.(Freepik)

UKURAN teks yang terlalu kecil seringkali membuat mata cepat lelah saat membaca pesan WhatsApp yang panjang. Di tahun 2026, WhatsApp dan sistem operasi ponsel (Android & iOS) telah menyediakan fitur yang semakin fleksibel untuk menyesuaikan ukuran huruf demi kenyamanan pengguna.

Cara Memperbesar Tulisan WhatsApp di Android

Pengguna Android dapat mengubah ukuran teks secara spesifik hanya untuk aplikasi WhatsApp tanpa memengaruhi ukuran teks di aplikasi lain seperti Instagram atau Facebook.

Buka aplikasi WhatsApp. Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas, lalu pilih Setelan. Pilih menu Chat. Klik pada Ukuran Font. Pilih opsi Besar untuk mendapatkan tampilan teks yang lebih lega.

Jika pilihan "Besar" masih terasa kurang, Anda bisa masuk ke Pengaturan HP > Tampilan > Ukuran Font untuk memperbesar teks di seluruh sistem Android.

Pada iPhone, WhatsApp mengintegrasikan pengaturannya dengan sistem iOS. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Buka Pengaturan iPhone.

Pilih Tampilan & Kecerahan.

Ketuk Ukuran Teks dan geser slider ke arah kanan.

Untuk pengguna yang membutuhkan ukuran ekstra besar (Lansia atau tunanetra), gunakan fitur aksesibilitas:

Buka Pengaturan > Aksesibilitas > Layar & Ukuran Teks.

Aktifkan Teks Lebih Besar dan sesuaikan slider di bagian bawah.

Cara Zoom di WhatsApp Desktop

Jika Anda menggunakan WhatsApp di laptop atau komputer, cara memperbesarnya jauh lebih simpel menggunakan pintasan keyboard:

Sistem Operasi Shortcut Memperbesar Shortcut Memperkecil Windows Ctrl + (+) Ctrl + (-) Mac Command + (+) Command + (-)

Kesimpulan

Menyesuaikan ukuran tulisan di WhatsApp sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan memastikan informasi terbaca dengan jelas. Untuk pengguna Android, gunakan fitur internal aplikasi, sementara pengguna iPhone dapat memanfaatkan menu aksesibilitas sistem untuk hasil maksimal.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah memperbesar tulisan akan menghabiskan baterai?

Tidak, mengubah ukuran font tidak berdampak signifikan pada penggunaan daya baterai ponsel Anda.

Apakah penerima pesan juga akan melihat tulisan saya membesar?

Tidak. Perubahan ukuran font hanya terjadi di perangkat Anda sendiri (sisi klien) dan tidak memengaruhi tampilan di HP orang lain.