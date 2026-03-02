WA Bikin Penyimpanan Sesak, Begini Cara Mengatasinya

Ilustrasi(Dok Freepik)

APLIKASI pesan instan seperti WhatsApp menjadi salah satu penyumbang terbesar penggunaan ruang penyimpanan di ponsel pintar. Tanpa disadari, ribuan foto, video, dokumen, dan pesan suara yang masuk setiap hari dapat membuat memori internal cepat penuh dan memengaruhi performa perangkat.

Berdasarkan laporan DataReportal Digital 2024, WhatsApp digunakan oleh lebih dari 2 miliar pengguna aktif di dunia, dengan Indonesia termasuk salah satu pasar terbesar. Tingginya intensitas berbagi media di grup keluarga, pekerjaan, hingga komunitas menyebabkan akumulasi file berukuran besar dalam waktu singkat.

Menurut dokumentasi resmi WhatsApp, file media seperti video dapat memiliki ukuran hingga ratusan megabita per file, tergantung resolusi dan durasi. Jika fitur unduh otomatis (auto-download) aktif, seluruh media yang diterima akan langsung tersimpan di memori perangkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat ruang penyimpanan tersisa di bawah 10%, batas yang menurut Google Android Developers dapat memperlambat sistem, mengganggu pembaruan aplikasi, dan meningkatkan risiko crash.

Selain penurunan performa, memori penuh juga berpotensi menyebabkan kegagalan pencadangan (backup). WhatsApp menggunakan layanan seperti Google Drive di Android atau iCloud di iOS untuk menyimpan cadangan percakapan. Jika ruang penyimpanan lokal atau cloud tidak mencukupi, proses backup dapat terhenti sehingga meningkatkan risiko kehilangan data saat ponsel rusak atau diganti.

Laporan dari Kaspersky Digital Footprint Intelligence juga menunjukkan bahwa file media yang tersimpan lama tanpa disaring dapat meningkatkan risiko keamanan, terutama jika mengandung dokumen sensitif yang tidak terenkripsi ulang di luar aplikasi.

Untuk menghindari risiko tersebut, pengguna disarankan memanfaatkan fitur Manage Storage di WhatsApp yang memungkinkan identifikasi file berukuran besar dan percakapan dengan konsumsi memori tertinggi. Pengguna juga dapat menonaktifkan unduh otomatis untuk video dan dokumen, serta secara rutin menghapus file yang tidak lagi diperlukan.

Google dalam panduan manajemen penyimpanan Android menyarankan agar minimal 15–20 persen ruang penyimpanan tetap kosong guna menjaga performa optimal sistem operasi. Alternatif lain adalah memindahkan file penting ke penyimpanan cloud atau perangkat eksternal.

Dengan pengelolaan yang tepat, memori penuh akibat WhatsApp dapat dicegah. Langkah sederhana seperti memilah media, mengatur backup, dan membatasi unduhan otomatis dapat membantu menjaga kinerja ponsel tetap stabil sekaligus mengurangi risiko kehilangan data penting. (E-4)