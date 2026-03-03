6 Cara Menggunakan Fitur Granular Media Deletion WhatsApp 2026

Headline
Memasuki tahun 2026, WhatsApp terus berinovasi dalam memberikan kontrol penuh kepada pengguna atas penyimpanan data mereka. Salah satu fitur yang paling dinantikan adalah Granular Media Deletion.
Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan "pembersihan bedah" terhadap file media tanpa mengganggu riwayat percakapan teks yang penting.
Berbeda dengan fitur "Bersihkan Chat" tradisional yang menghapus segalanya, Granular Media Deletion bekerja dengan cara memisahkan jenis file dalam setiap percakapan.
Anda kini bisa menghapus semua video berukuran besar dalam sebuah grup, namun tetap mempertahankan foto-foto kenangan dan seluruh riwayat teks di dalamnya.
Untuk mulai mengoptimasi penyimpanan Anda dengan metode presisi ini, ikuti panduan berikut:
Tips Ahli: Gunakan fitur "Select All" di dalam kategori Video untuk mengosongkan ruang secara instan hingga hitungan Gigabyte tanpa perlu khawatir kehilangan pesan teks penting atau dokumen kerja.
|Kategori File
|Status Setelah Granular Deletion
|Dampak Memori
|Pesan Teks
|Aman (Tidak Terhapus)
|Sangat Kecil (KB)
|Video 4K/HD
|Terhapus Total
|Sangat Besar (GB)
|Dokumen (PDF/Doc)
|Opsional (Bisa Disimpan)
|Sedang (MB)
Fitur Granular Media Deletion adalah solusi cerdas bagi pengguna smartphone di Indonesia agar tidak perlu lagi mengganti perangkat hanya karena masalah memori penuh.
Dengan rutin melakukan pembersihan pada kategori video yang tidak penting, performa HP Anda akan tetap terjaga dan riwayat chat penting tetap tersimpan dengan aman.
Apakah fitur ini menghapus file di Google Drive?
Tidak secara langsung. Namun, saat Anda melakukan backup berikutnya, file yang sudah dihapus secara granular tidak akan lagi ikut diunggah ke cloud, sehingga menghemat kuota penyimpanan cloud Anda.
Bisakah saya memilih video berdasarkan ukuran tertentu saja?
Ya, di dalam menu Granular Deletion, terdapat opsi Sort by Size yang memudahkan Anda menemukan video paling berat untuk dihapus terlebih dahulu. (Z-10)
