Saldo DANA Gratis Lewat Link DANA Kaget, Apakah Masih Bisa? Berikut Ulasannya

FENOMENA berburu saldo gratis dari dompet digital kembali ramai dibicarakan di media sosial. Salah satu yang paling sering muncul adalah link DANA Kaget, yang diklaim dapat memberikan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah hanya dengan satu kali klik.

Namun, muncul pertanyaan di kalangan pengguna: apakah saldo gratis dari link DANA Kaget masih bisa didapatkan saat ini?

Menurut DAIS.co.id bahwa DANA Kaget sendiri merupakan salah satu fitur resmi dari aplikasi dompet digital DANA yang memungkinkan pengguna berbagi saldo kepada orang lain melalui tautan khusus. Siapa pun yang membuka link tersebut dan mengklaimnya lebih dulu berkesempatan mendapatkan saldo tambahan, selama kuota yang tersedia masih ada.

Fitur ini awalnya dirancang sebagai cara mudah berbagi saldo kepada teman, komunitas, atau peserta sebuah acara. Namun dalam perkembangannya, tautan DANA Kaget sering dibagikan secara luas di berbagai platform digital seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, hingga X (Twitter), sehingga memicu tren berburu saldo gratis di kalangan pengguna internet.

Cara Kerja Link DANA Kaget

Secara sederhana, sistem DANA Kaget bekerja dengan mekanisme “siapa cepat dia dapat”. Pembuat link menentukan jumlah saldo yang dibagikan serta berapa banyak penerima yang bisa mengklaimnya.

Setelah link dibuat, penerima hanya perlu membuka tautan tersebut menggunakan aplikasi DANA dan login ke akun mereka. Jika kuota masih tersedia, saldo akan langsung masuk ke dompet digital pengguna tanpa proses tambahan.

Nominal saldo yang diterima biasanya tidak sama untuk setiap orang. Pembuat link dapat mengatur pembagian saldo secara merata atau acak. Dalam banyak kasus, jumlah yang diterima berkisar dari Rp1.000 hingga puluhan ribu rupiah per orang.

Selain itu, setiap link memiliki batas waktu dan jumlah penerima. Umumnya, tautan hanya aktif selama 24 jam dan dapat diklaim oleh 2 hingga 200 orang tergantung pengaturan pembuatnya. Jika kuota sudah habis, maka link tersebut tidak lagi bisa digunakan.

Apakah Link DANA Kaget Masih Ada?

Hingga saat ini 8 Maret 2026, fitur DANA Kaget sementara ditutup. Namun tidak menutup kemungkinan fitur tersebut akan ada lagi.

Fitur Dana Kaget biasanya tautan muncul secara acak atau dalam kampanye tertentu, seperti promo event atau kegiatan komunitas.

Berikut detail fitur DANA Kaget:

Cara Mendapatkan: Klik tautan resmi di Aplikasi DANA yang dibagikan atau scan QR code, pastikan menggunakan aplikasi DANA.

Nominal: Bervariasi, berkisar antara puluhan hingga ratusan ribu rupiah (pernah ada hingga Rp638.500).

Kapasitas: Biasanya dibatasi untuk 2 hingga 200 orang pertama.

Syarat: Pengguna harus memiliki akun DANA yang aktif.

Keamanan: Pastikan tautan berasal dari sumber tepercaya (resmi) untuk menghindari phising.

Fitur ini sering digunakan untuk membagikan saldo secara mendadak atau sebagai promo.

Karena jumlah kuotanya terbatas, link yang beredar biasanya cepat sekali habis diklaim oleh pengguna lain. Hal ini membuat banyak orang merasa seolah-olah tautan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi.

Waspadai Link Palsu

Di balik popularitasnya, link DANA Kaget juga sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Beberapa tautan palsu dibuat menyerupai halaman resmi untuk mencuri data pengguna.

Karena itu, pengguna disarankan hanya membuka tautan yang benar-benar mengarah ke aplikasi DANA resmi. Jika sebuah link meminta informasi sensitif seperti PIN, kode OTP, atau data pribadi di luar aplikasi, maka besar kemungkinan itu adalah penipuan.

Selain itu, pengguna juga sebaiknya tidak mudah tergiur dengan klaim saldo ratusan ribu rupiah yang dibagikan secara massal, karena dalam praktiknya nominal DANA Kaget biasanya jauh lebih kecil dan dibagi ke banyak orang. (Z-10)