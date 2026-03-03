Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp400 Ribu Langsung Cair, ini Syaratnya

Headline
MEMASUKI Maret 2026, tren mencari penghasilan tambahan melalui dompet digital semakin masif. Salah satu yang paling diburu adalah saldo DANA gratis dengan nominal hingga Rp400.000. Program ini biasanya berasal dari fitur DANA Kaget atau kampanye reward dari aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan DANA.
Namun, Anda harus tetap waspada karena tidak semua tautan yang beredar di media sosial itu resmi. Berikut adalah panduan lengkap cara klaim yang aman dan terbukti cair ke akun Anda.
Sebelum melangkah ke proses klaim, pastikan akun Anda memenuhi kriteria berikut agar saldo bisa langsung masuk tanpa kendala:
Selalu pastikan tautan klaim diawali dengan domain resmi https://link.dana.id/kaget untuk menghindari aksi phishing.
Fitur DANA Kaget adalah cara tercepat untuk mendapatkan saldo gratis. Berikut cara melakukannya:
Setelah saldo terkumpul, Anda bisa mencairkannya dengan langkah berikut:
Mendapatkan saldo DANA gratis Rp400 ribu bukanlah hal yang mustahil di tahun 2026, asalkan Anda rajin memantau informasi resmi dan memiliki akun yang sudah terverifikasi Premium. Selalu utamakan keamanan data pribadi saat berburu promo digital. (Z-4)
