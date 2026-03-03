Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp400 Ribu Langsung Cair, ini Syaratnya

Ilustrasi(freepik)

MEMASUKI Maret 2026, tren mencari penghasilan tambahan melalui dompet digital semakin masif. Salah satu yang paling diburu adalah saldo DANA gratis dengan nominal hingga Rp400.000. Program ini biasanya berasal dari fitur DANA Kaget atau kampanye reward dari aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan DANA.

Namun, Anda harus tetap waspada karena tidak semua tautan yang beredar di media sosial itu resmi. Berikut adalah panduan lengkap cara klaim yang aman dan terbukti cair ke akun Anda.

Syarat Utama Klaim Saldo DANA Gratis

Sebelum melangkah ke proses klaim, pastikan akun Anda memenuhi kriteria berikut agar saldo bisa langsung masuk tanpa kendala:

Akun DANA Premium: Ini adalah syarat mutlak. Anda harus melakukan verifikasi KTP dan biometrik (wajah) di aplikasi DANA.

Aplikasi Versi Terbaru: Pastikan Anda telah mengupdate aplikasi DANA ke versi Maret 2026 di Play Store atau App Store.

Koneksi Internet Stabil: Proses klaim DANA Kaget menggunakan sistem "siapa cepat dia dapat".

Nomor HP Aktif: Nomor yang terdaftar harus valid dan aktif.

Selalu pastikan tautan klaim diawali dengan domain resmi https://link.dana.id/kaget untuk menghindari aksi phishing.

Langkah-Langkah Klaim Saldo DANA Kaget Rp400 Ribu

Fitur DANA Kaget adalah cara tercepat untuk mendapatkan saldo gratis. Berikut cara melakukannya:

Cari Tautan Resmi: Temukan link DANA Kaget di media sosial resmi atau grup komunitas tepercaya. Klik Tautan/Scan QR Code: Ketuk tautan tersebut untuk diarahkan otomatis ke aplikasi DANA. Buka Amplop Digital: Ketuk gambar amplop yang muncul di layar ponsel Anda. Cek Saldo: Jika beruntung dan kuota tersedia, saldo akan langsung masuk ke akun Anda.

Cara Menarik Uang Saldo DANA ke Rekening Bank

Setelah saldo terkumpul, Anda bisa mencairkannya dengan langkah berikut:

Buka aplikasi DANA dan pilih menu Kirim. Pilih opsi Kirim ke Bank. Tambah rekening baru atau pilih rekening yang sudah tersimpan. Masukkan nominal yang ingin ditarik. Konfirmasi dengan memasukkan PIN DANA Anda.

Mendapatkan saldo DANA gratis Rp400 ribu bukanlah hal yang mustahil di tahun 2026, asalkan Anda rajin memantau informasi resmi dan memiliki akun yang sudah terverifikasi Premium. Selalu utamakan keamanan data pribadi saat berburu promo digital. (Z-4)