Saldo DANA Gratis Rp114 Ribu Langsung Cair, ini Syarat dan Caranya

MENDAPATKAN tambahan saldo dompet digital secara cuma-cuma menjadi tren yang terus diminati masyarakat di tahun 2026. Salah satu yang paling populer adalah program saldo DANA gratis sebesar Rp114.000 yang bisa langsung cair ke akun pengguna. Namun, perlu diingat bahwa untuk mendapatkan saldo ini, Anda harus mengikuti prosedur resmi agar terhindar dari modus penipuan atau link palsu.

Saldo gratis ini biasanya bersumber dari tiga jalur resmi: fitur DANA Kaget, Mini Games di dalam aplikasi, serta Program Referral. Nominal Rp114.000 sering kali merupakan akumulasi dari beberapa kali klaim atau promo khusus yang sedang berlangsung di bulan Februari 2026 ini.

Sebelum mencoba mengklaim, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi pengguna: Akun DANA harus berstatus Premium. Tanpa akun Premium, fitur untuk menerima saldo DANA Kaget atau mencairkan hadiah promo akan terhambat.

Berikut adalah syarat untuk upgrade ke DANA Premium:

Memiliki e-KTP yang masih berlaku.

Satu kartu identitas (e-KTP) hanya bisa digunakan untuk satu akun DANA.

Proses verifikasi wajah (biometrik) dengan pencahayaan yang cukup.

Nomor HP aktif yang terdaftar di aplikasi DANA.

Jangan pernah memberikan PIN atau kode OTP kepada pihak mana pun yang menjanjikan saldo gratis. DANA tidak pernah meminta data sensitif tersebut melalui tautan luar.

Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp114 Ribu

Ada beberapa metode yang bisa Anda lakukan secara bergantian untuk mengumpulkan saldo hingga mencapai Rp114.000 atau lebih:

1. Melalui Fitur DANA Kaget

DANA Kaget adalah fitur berbagi saldo melalui link khusus. Anda bisa menemukan link ini di media sosial resmi, grup komunitas, atau kanal Telegram terpercaya.

Cari Link Resmi: Pastikan link menggunakan domain https://link.dana.id/kaget .

Pastikan link menggunakan domain . Klik Cepat: Sistem DANA Kaget adalah "Siapa Cepat, Dia Dapat". Biasanya kuota terbatas untuk 2 hingga 200 orang pertama.

Sistem DANA Kaget adalah "Siapa Cepat, Dia Dapat". Biasanya kuota terbatas untuk 2 hingga 200 orang pertama. Buka Amplop: Setelah klik link, aplikasi DANA akan terbuka otomatis. Tap gambar amplop yang muncul di layar.

2. Bermain Mini Games di Aplikasi DANA

Di tahun 2026, DANA semakin memperkaya fitur hiburannya. Buka menu DANA Games atau A+ Rewards untuk menemukan misi harian.

Selesaikan misi seperti check-in harian untuk mendapatkan poin.

Mainkan game kasual untuk mengumpulkan poin yang bisa dikonversi menjadi saldo DANA secara langsung.

3. Program Kode Referral

Anda bisa mendapatkan bonus saldo dengan mengajak teman atau keluarga mengunduh aplikasi DANA menggunakan kode unik Anda. Bonus biasanya akan cair setelah orang yang diajak melakukan transaksi pertama mereka.

Cara Mencairkan Saldo ke Rekening Bank

