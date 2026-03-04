Syarat Klaim Saldo DANA Gratis Hari ini, Cair hingga Rp345 Ribu

Ilustrasi(freepik)

MEMASUKI Maret 2026, tren mencari penghasilan tambahan melalui dompet digital semakin masif. Salah satu yang paling diburu adalah saldo DANA gratis dengan nominal mencapai Rp345.000. Berikut adalah panduan resmi cara klaim yang aman dan terbukti cair.

Sebelum melangkah ke proses klaim, pastikan akun Anda memenuhi kriteria berikut agar saldo bisa langsung masuk tanpa kendala:

Akun DANA Premium: Lakukan verifikasi KTP dan biometrik di aplikasi agar akun berstatus Premium.

Lakukan verifikasi KTP dan biometrik di aplikasi agar akun berstatus Premium. Update Aplikasi: Gunakan versi terbaru aplikasi DANA dari Play Store atau App Store.

Gunakan versi terbaru aplikasi DANA dari Play Store atau App Store. Koneksi Stabil: Gunakan jaringan internet yang cepat karena sistem klaim bersifat "siapa cepat dia dapat".

Gunakan jaringan internet yang cepat karena sistem klaim bersifat "siapa cepat dia dapat". Keamanan Data: Pastikan tautan klaim diawali dengan domain resmi https://link.dana.id/kaget .

Cara Klaim Saldo via DANA Kaget

Fitur DANA Kaget adalah cara tercepat untuk mendapatkan saldo gratis secara mendadak. Berikut langkahnya:

Temukan tautan DANA Kaget resmi di media sosial atau komunitas tepercaya. Klik tautan tersebut untuk diarahkan otomatis ke aplikasi DANA. Ketuk gambar Amplop Merah yang muncul di layar ponsel Anda. Jika beruntung dan kuota tersedia, saldo akan langsung masuk ke akun Anda.

Nominal saldo yang didapat biasanya bersifat acak tergantung pada pemberi saldo. Segera klaim sebelum kuota habis!

Metode Alternatif: DANA Rewards

Selain DANA Kaget, Anda bisa mengumpulkan saldo melalui misi harian: