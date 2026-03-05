Cara Klaim Saldo DANA Gratis Cair Hingga Rp231 Ribu: Syarat dan Langkah-langkahnya

Ilustrasi(freepik)

MEMASUKI Maret 2026, tren mencari penghasilan tambahan melalui dompet digital semakin masif. Salah satu yang paling diburu adalah fitur DANA Kaget, yang memungkinkan pengguna mendapatkan saldo gratis dengan nominal bervariasi, bahkan hingga Rp231.000 dalam sekali klaim. Namun, Anda harus tetap waspada karena tidak semua tautan yang beredar di media sosial itu resmi.

Syarat Utama Klaim Saldo DANA Gratis

Sebelum melangkah ke proses klaim, pastikan akun Anda memenuhi kriteria berikut agar saldo DANA bisa langsung masuk tanpa kendala:

Akun DANA Premium: Lakukan verifikasi e-KTP dan biometrik wajah untuk memastikan akun Anda valid dan siap menerima saldo besar.

Lakukan verifikasi e-KTP dan biometrik wajah untuk memastikan akun Anda valid dan siap menerima saldo besar. Aplikasi Versi Terbaru: Update aplikasi DANA Anda di Play Store atau App Store ke versi terbaru tahun 2026.

Update aplikasi DANA Anda di Play Store atau App Store ke versi terbaru tahun 2026. Koneksi Internet Stabil: Proses klaim menggunakan sistem "siapa cepat dia dapat", sehingga koneksi tanpa gangguan sangat krusial.

Proses klaim menggunakan sistem "siapa cepat dia dapat", sehingga koneksi tanpa gangguan sangat krusial. Nomor HP Aktif: Nomor yang terdaftar harus valid untuk menerima notifikasi transaksi masuk.

Selalu pastikan tautan klaim diawali dengan domain resmi https://link.dana.id/kaget untuk menghindari aksi phishing atau penipuan digital.

Langkah-langkah Klaim Saldo DANA Kaget

Berikut adalah panduan lengkap cara klaim yang aman dan terbukti cair ke akun Anda:

Temukan Tautan Resmi: Cari link DANA Kaget di media sosial resmi atau grup komunitas teknologi yang kredibel. Klik Tautan/Scan QR Code: Ketuk tautan tersebut untuk diarahkan otomatis ke aplikasi DANA di ponsel Anda. Buka Amplop Digital: Ketuk gambar amplop yang muncul di layar. Jika beruntung dan kuota tersedia, saldo akan langsung masuk. Verifikasi di Riwayat: Cek menu "Riwayat" di aplikasi DANA untuk memastikan saldo Rp231.000 (atau nominal lainnya) telah berhasil ditambahkan.

Metode Lain Mendapatkan Saldo DANA Gratis 2026

Selain fitur DANA Kaget, Anda juga bisa mengumpulkan saldo melalui metode legal lainnya: