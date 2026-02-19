Cair Hari Ini! Trik Cara Dapat Saldo DANA Gratis Rp200 Ribu tanpa Undang Teman

Cara Dapat Saldo DANA Gratis Rp200 Ribu(Freepik)

MEMASUKI Februari 2026, banyak pengguna e-wallet mencari peluang untuk mendapatkan tambahan saldo secara cuma-cuma. Kabar baiknya, aplikasi DANA bersama beberapa mitra strategisnya merilis program loyalitas yang memungkinkan pengguna mendapatkan saldo DANA gratis tanpa skema yang rumit.

1. Klaim DANA Kaget Edisi Terbatas 2026

DANA Kaget tetap menjadi cara paling instan. Di awal tahun ini, banyak brand besar membagikan saldo melalui link resmi sebagai bagian dari promosi kuartal pertama. Pastikan Anda hanya mengklik tautan dengan domain link.dana.id untuk menghindari upaya phising yang marak di media sosial.

Peringatan Keamanan: DANA tidak pernah meminta PIN atau kode OTP melalui link DANA Kaget. Jika diminta data sensitif, segera tutup halaman tersebut.

Baca juga : Cara Dapat Saldo DANA Gratis Rp150.000 Terbaru 2025, 100 Persen Aman dan Terbukti!

2. Manfaatkan Misi "A+ Rewards" di Aplikasi

Banyak yang belum tahu bahwa menu A+ Rewards di dalam aplikasi DANA adalah tambang emas saldo gratis. Di tahun 2026, DANA memperbarui sistem misi mereka:

Daily Check-in: Kumpulkan koin setiap hari yang bisa ditukar dengan saldo.

Kumpulkan koin setiap hari yang bisa ditukar dengan saldo. Misi Pembayaran: Gunakan QRIS untuk transaksi harian dan dapatkan cashback instan hingga Rp25.000.

Gunakan QRIS untuk transaksi harian dan dapatkan cashback instan hingga Rp25.000. Survey Internal: Isi survei singkat mengenai layanan DANA untuk mendapatkan imbalan poin premium.

3. Aplikasi Pihak Ketiga yang Terbukti Membayar (Update 2026)

Berdasarkan pantauan di Google Play Store dan App Store per Februari 2026, berikut adalah aplikasi yang konsisten mencairkan saldo ke akun DANA:

Nama Aplikasi Metode Cuan Status Fizzo Novel Membaca Buku Terdaftar PSE Google Opinion Mengisi Survei Resmi Google CashZine 2026 Membaca Berita Terbukti Membayar

Cara Menghindari Penipuan Saldo Gratis

Jangan tergiur dengan tawaran saldo jutaan rupiah yang meminta Anda mengunduh file APK dari luar toko aplikasi resmi. File APK tersebut seringkali berisi malware yang dapat menguras saldo e-wallet dan m-banking Anda. Selalu gunakan aplikasi yang tersedia di Play Store atau App Store yang sudah diverifikasi keamanannya.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa menambah pundi-pundi saldo DANA secara gratis dan aman di awal tahun 2026 ini. Selamat mencoba! (Z-10)