2 Cara Top Up Minecraft di DANA Terbaru, Murah & Cepat

Cara top up Minecraft dan beli Minecoins pakai DANA terbaru 2026.(Dunia Games)

MINECRAFT tetap menjadi salah satu game paling populer di dunia pada tahun 2026. Bagi para gamer di Indonesia, memiliki Minecoins untuk membeli skin, map, atau tekstur pack kini semakin mudah berkat layanan dompet digital DANA.

Tidak perlu lagi kartu kredit, Anda bisa menggunakan saldo DANA untuk membeli game original maupun currency di dalamnya.

1. Top Up lewat Google Play Store (Paling Praktis)

Metode ini adalah cara tercepat bagi pengguna Android untuk membeli Minecraft Bedrock Edition atau Minecoins langsung dari dalam game.

Buka aplikasi Google Play Store di smartphone Anda. Klik ikon profil di pojok kanan atas, lalu pilih Pembayaran & Langganan. Pilih Metode Pembayaran dan klik Tambahkan DANA. Ikuti instruksi verifikasi hingga akun DANA terhubung. Masuk ke game Minecraft, pilih menu Marketplace. Pilih jumlah Minecoins yang diinginkan. Saat jendela pembayaran muncul, pastikan metode yang terpilih adalah DANA. Klik 1-Tap Buy atau Beli, dan saldo DANA Anda akan terpotong otomatis.

Tips Hemat: Sering-seringlah mengecek menu "Promo" di aplikasi DANA. Biasanya terdapat voucher cashback hingga Rp20.000 untuk pembelian di kategori Games atau Google Play.

Jika Anda ingin membeli Minecraft Java & Bedrock Edition untuk PC atau memberikan hadiah (gift code) kepada teman, fitur internal DANA adalah solusinya.

Buka aplikasi DANA. Cari dan klik menu Games (biasanya ada di bagian "Lihat Semua"). Ketik "Minecraft" di kolom pencarian. Pilih produk yang diinginkan, misalnya Minecoins atau Minecraft Gift Card. Pilih nominal voucher yang tersedia. Masukkan nomor WhatsApp atau email untuk pengiriman kode voucher. Selesaikan pembayaran dengan saldo DANA Anda. Kode voucher akan dikirimkan melalui SMS atau Email.

Cara Redeem Kode Voucher Minecraft

Setelah mendapatkan kode dari DANA atau pihak ketiga seperti UniPin/Blibli, ikuti langkah berikut:

Kunjungi situs resmi minecraft.net/redeem. Login menggunakan Akun Microsoft Anda. Masukkan kode voucher yang Anda terima di kolom yang tersedia. Klik Submit. Item atau game akan otomatis ditambahkan ke akun Anda.

People Also Ask (FAQ)

Apakah bisa beli Minecraft Java Edition pakai DANA?

Bisa. Anda dapat membeli saldo Google Play menggunakan DANA terlebih dahulu, atau membeli "Minecraft Gift Card" melalui marketplace terpercaya yang mendukung pembayaran QRIS DANA.

Berapa harga Minecoins terbaru di DANA?

Harga bervariasi tergantung kurs Rupiah, namun untuk 1.720 Minecoins biasanya dibanderol sekitar Rp130.000 hingga Rp170.000 di tahun 2026.

Kenapa pembayaran DANA di Google Play gagal?

Pastikan saldo DANA Anda mencukupi (termasuk biaya pajak PPN 11%) dan akun DANA Anda sudah berstatus Premium untuk transaksi yang lebih lancar.

Sebelum Top Up Pastikan: