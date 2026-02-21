Cara Top Up Robux Roblox di VCGamers 2026: Murah, Aman & Cepat

Cara Top Up Robux Roblox di VCGamers.(Freepik)

MENDAPATKAN Robux di tahun 2026 kini semakin mudah dan ekonomis melalui marketplace VCGamers. Dengan berbagai pilihan metode pembayaran mulai dari e-wallet hingga paylater, Anda bisa membeli Robux dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pembelian langsung melalui aplikasi.

Berikut panduan lengkap cara top up Robux di VCGamers.

Metode Top Up Robux di VCGamers

1. Top Up via Login (Sistem Gercep)

Metode ini cocok bagi Anda yang ingin proses cepat dan praktis tanpa perlu memasukkan kode redeem secara manual. Berikut langkah-langkahnya:

Kunjungi situs resmi vcgamers.com atau buka aplikasinya.

Cari produk "Roblox" dan pilih kategori Top Up via Login.

Pilih nominal Robux yang Anda inginkan.

Masukkan username dan password akun Roblox Anda pada kolom catatan penjual.

Pilih metode pembayaran dalam Rupiah seperti QRIS, ShopeePay, DANA, atau metode lainnya.

Selesaikan transaksi dan tunggu sekitar 5-10 menit hingga saldo Robux Anda bertambah.

2. Top Up via Gift Card (Voucher)

Bagi Anda yang mengutamakan keamanan dan privasi data login, metode voucher bisa menjadi pilihan terbaik.

Berikut caranya:

Pilih produk "Roblox Gift Card" di VCGamers.

Beli nominal voucher sesuai kebutuhan.

Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima kode voucher unik.

Buka browser dan akses roblox.com/redeem.

Masukkan kode voucher lalu klik Redeem untuk mengonversinya menjadi Robux.

Tips Hemat: Gunakan ShopeePay atau QRIS

Di tahun 2026, VCGamers kerap memberikan promo cashback hingga 60%, khususnya untuk pembayaran menggunakan ShopeePay dan QRIS.

Pastikan Anda selalu mengecek halaman promo sebelum checkout agar mendapatkan harga paling hemat.

Giveaway HP Setiap Hari Selama Ramadan 2026

Marketplace game termurah di Indonesia, VCGamers, membagikan giveaway HP setiap hari selama Bulan Suci Ramadan 2026. Seluruh pengguna VCGamers memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari HP Poco X7, Logam Mulia, hingga iPhone 17 Pro Max 256 GB.

Co-founder VCGamers, Ibnu Anggara, mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemain game di Indonesia.

"Setiap hari, dari Senin sampai Jumat kami akan bagi-bagi HP selama bulan Ramadan. Semua pemain game memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan HP dan hadiah menarik lainnya," ujar pria yang akrab disapa Angga tersebut pada Jumat, 20 Februari 2026.

Mekanisme Undian dan Syarat Partisipasi

Angga menjelaskan, giveaway HP ini akan dilakukan dengan sistem undian. Untuk mengikuti program tersebut, pemain hanya perlu melakukan top up game dengan minimal transaksi Rp10.000 dan menggunakan kode promo TIAPHARITHR saat checkout.

Adapun game yang dapat di-top up melalui VCGamers antara lain Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Free Fire Max, Call of Duty, Roblox, serta berbagai game populer lainnya.

Setelah melakukan transaksi, peserta hanya perlu menyaksikan proses pengundian yang dilaksanakan setiap hari pukul 17.00 WIB, dari Senin hingga Jumat.

"Pengundian akan dilakukan melalui siaran langsung di akun YouTube dan Instagram resmi VCGamers Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat bisa melihat dan memastikan proses pengundian hadiah dilakukan tanpa setting-an atau penipuan. Untuk pemenang giveaway hanya tinggal menunggu hadiah dikirim. Maksimal pengiriman dilakukan paling lama H+7 setelah pengundian," jelas Angga.

Program ini telah dibuka sejak 1 Februari 2026. Sementara itu, pengundian perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari hingga Jumat, 20 Maret 2026.

Setiap hari Senin sampai Jumat selama periode tersebut, VCGamers akan membagikan HP POCO X7 serta voucher senilai Rp100.000, Rp200.000, hingga Rp300.000.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, perusahaan juga menyiapkan hadiah tambahan. Pada H-3 Lebaran, peserta berkesempatan memenangkan iPhone 14, Logam Mulia 1 gram, dan iPad 11th (2025). Sementara hadiah utama berupa iPhone 17 Pro Max akan dibagikan pada H-1 Hari Raya Idul Fitri. (Z-10)