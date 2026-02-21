Cara Top Up Robux Roblox di VCGamers 2026: Murah, Aman & Cepat

Headline
MENDAPATKAN Robux di tahun 2026 kini semakin mudah dan ekonomis melalui marketplace VCGamers. Dengan berbagai pilihan metode pembayaran mulai dari e-wallet hingga paylater, Anda bisa membeli Robux dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pembelian langsung melalui aplikasi.
Berikut panduan lengkap cara top up Robux di VCGamers.
Metode ini cocok bagi Anda yang ingin proses cepat dan praktis tanpa perlu memasukkan kode redeem secara manual. Berikut langkah-langkahnya:
Bagi Anda yang mengutamakan keamanan dan privasi data login, metode voucher bisa menjadi pilihan terbaik.
Berikut caranya:
Di tahun 2026, VCGamers kerap memberikan promo cashback hingga 60%, khususnya untuk pembayaran menggunakan ShopeePay dan QRIS.
Pastikan Anda selalu mengecek halaman promo sebelum checkout agar mendapatkan harga paling hemat.
Marketplace game termurah di Indonesia, VCGamers, membagikan giveaway HP setiap hari selama Bulan Suci Ramadan 2026. Seluruh pengguna VCGamers memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan berbagai hadiah menarik, mulai dari HP Poco X7, Logam Mulia, hingga iPhone 17 Pro Max 256 GB.
Co-founder VCGamers, Ibnu Anggara, mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pemain game di Indonesia.
"Setiap hari, dari Senin sampai Jumat kami akan bagi-bagi HP selama bulan Ramadan. Semua pemain game memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan HP dan hadiah menarik lainnya," ujar pria yang akrab disapa Angga tersebut pada Jumat, 20 Februari 2026.
Angga menjelaskan, giveaway HP ini akan dilakukan dengan sistem undian. Untuk mengikuti program tersebut, pemain hanya perlu melakukan top up game dengan minimal transaksi Rp10.000 dan menggunakan kode promo TIAPHARITHR saat checkout.
Adapun game yang dapat di-top up melalui VCGamers antara lain Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Free Fire Max, Call of Duty, Roblox, serta berbagai game populer lainnya.
Setelah melakukan transaksi, peserta hanya perlu menyaksikan proses pengundian yang dilaksanakan setiap hari pukul 17.00 WIB, dari Senin hingga Jumat.
"Pengundian akan dilakukan melalui siaran langsung di akun YouTube dan Instagram resmi VCGamers Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat bisa melihat dan memastikan proses pengundian hadiah dilakukan tanpa setting-an atau penipuan. Untuk pemenang giveaway hanya tinggal menunggu hadiah dikirim. Maksimal pengiriman dilakukan paling lama H+7 setelah pengundian," jelas Angga.
Program ini telah dibuka sejak 1 Februari 2026. Sementara itu, pengundian perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari hingga Jumat, 20 Maret 2026.
Setiap hari Senin sampai Jumat selama periode tersebut, VCGamers akan membagikan HP POCO X7 serta voucher senilai Rp100.000, Rp200.000, hingga Rp300.000.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, perusahaan juga menyiapkan hadiah tambahan. Pada H-3 Lebaran, peserta berkesempatan memenangkan iPhone 14, Logam Mulia 1 gram, dan iPad 11th (2025). Sementara hadiah utama berupa iPhone 17 Pro Max akan dibagikan pada H-1 Hari Raya Idul Fitri. (Z-10)
Menkomdigi tetapkan 8 platform (TikTok, Instagram, Roblox, dll) dilarang bagi anak di bawah 16 tahun per 2026. Simak alasan darurat digital selengkapnya.
Menkomdigi Meutya Hafid resmi melarang anak di bawah 16 tahun punya akun TikTok, Roblox, hingga YouTube mulai 28 Maret 2026. Simak aturan lengkap PP Tunas di sini!
Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan Roblox di masa depan.
Inti dari pembaruan di gim Roblox ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.
Roblox kini mulai mewajibkan pemeriksaan usia bagi pengguna yang ingin mengakses fitur obrolan (chat).
Buat kamu yang aktif bermain Roblox, Robux adalah bagian penting dari pengalaman bermain karena hampir semua konten premium menggunakannya sebagai alat tukar.
