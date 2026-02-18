Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack, Berikut Harganya

Headline
SAMSUNG kembali memperkuat posisinya di pasar perangkat edukasi dengan meluncurkan Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack di Indonesia pada 17 Februari 2026. Tablet ini hadir sebagai solusi bagi orang tua yang mencari perangkat digital aman, tahan lama, dan mampu mendukung kreativitas anak tanpa rasa khawatir.
Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack bukan sekadar tablet biasa. Dalam paket penjualannya, Samsung menyertakan Kids Case khusus yang dirancang ergonomis. Casing ini memiliki material tahan benturan untuk meminimalisir risiko kerusakan saat tablet terjatuh. Dilengkapi dengan handle yang mudah digenggam tangan kecil dan kickstand multifungsi, tablet ini sangat nyaman digunakan untuk belajar maupun menonton video edukasi.
Selain itu, terdapat Touch Pen yang dilengkapi dengan Tether String (tali pengait) agar pena tidak mudah hilang, serta Sticker Pack untuk memberikan kebebasan bagi anak menghias perangkat sesuai imajinasi mereka.
Sebagai perangkat yang rilis di tahun 2026, Samsung menyematkan teknologi terbaru untuk menunjang produktivitas dan keamanan:
Secara jeroan, edisi Kids Pack ini mengadopsi spesifikasi tangguh dari lini Galaxy Tab A11 reguler:
|Komponen
|Spesifikasi
|Layar
|8,7 inci TFT LCD, 90Hz, WXGA+
|Chipset
|MediaTek Helio G99 (6nm)
|Memori
|RAM 4 GB / ROM 64 GB (Slot MicroSD tersedia)
|Kamera
|8 MP (Belakang) / 5 MP (Depan)
|Baterai
|5.100 mAh dengan Fast Charging 15W
|Ketahanan
|Sertifikasi IP52 (Tahan debu dan percikan air)
Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2.499.000. Paket lengkap ini sudah mencakup unit tablet, casing pelindung, stylus, stiker, gantungan kunci karakter, hingga kepala charger (Travel Adapter) 25W.
Produk ini menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang membutuhkan tablet terjangkau dengan ekosistem yang sudah matang untuk mendukung tumbuh kembang anak di era digital. (Z-4)
