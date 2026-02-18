Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack, Berikut Harganya

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack(Doc Samsung)

SAMSUNG kembali memperkuat posisinya di pasar perangkat edukasi dengan meluncurkan Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack di Indonesia pada 17 Februari 2026. Tablet ini hadir sebagai solusi bagi orang tua yang mencari perangkat digital aman, tahan lama, dan mampu mendukung kreativitas anak tanpa rasa khawatir.

Desain dan Perlindungan Ekstra untuk Anak

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack bukan sekadar tablet biasa. Dalam paket penjualannya, Samsung menyertakan Kids Case khusus yang dirancang ergonomis. Casing ini memiliki material tahan benturan untuk meminimalisir risiko kerusakan saat tablet terjatuh. Dilengkapi dengan handle yang mudah digenggam tangan kecil dan kickstand multifungsi, tablet ini sangat nyaman digunakan untuk belajar maupun menonton video edukasi.

Selain itu, terdapat Touch Pen yang dilengkapi dengan Tether String (tali pengait) agar pena tidak mudah hilang, serta Sticker Pack untuk memberikan kebebasan bagi anak menghias perangkat sesuai imajinasi mereka.

Baca juga : Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

Fitur Unggulan: Dari Keamanan hingga Kecerdasan Buatan (AI)

Sebagai perangkat yang rilis di tahun 2026, Samsung menyematkan teknologi terbaru untuk menunjang produktivitas dan keamanan:

Samsung Kids & Parental Control: Orang tua memiliki kendali penuh melalui fitur Parental Control. Anda bisa mengatur batas waktu penggunaan harian, memantau laporan aktivitas harian, serta membatasi akses ke aplikasi atau kontak tertentu.

Orang tua memiliki kendali penuh melalui fitur Parental Control. Anda bisa mengatur batas waktu penggunaan harian, memantau laporan aktivitas harian, serta membatasi akses ke aplikasi atau kontak tertentu. AI Solve Math: Terintegrasi dalam aplikasi Samsung Notes, fitur ini membantu anak belajar matematika. Cukup tuliskan soal di layar, dan AI akan membantu menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya.

Terintegrasi dalam aplikasi Samsung Notes, fitur ini membantu anak belajar matematika. Cukup tuliskan soal di layar, dan AI akan membantu menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Layar 90Hz yang Mulus: Layar 8,7 inci pada tablet ini mendukung refresh rate 90Hz, membuat pergerakan animasi lebih halus dan mengurangi kelelahan mata saat penggunaan durasi tertentu.

Spesifikasi Teknis Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack

Secara jeroan, edisi Kids Pack ini mengadopsi spesifikasi tangguh dari lini Galaxy Tab A11 reguler:

Komponen Spesifikasi Layar 8,7 inci TFT LCD, 90Hz, WXGA+ Chipset MediaTek Helio G99 (6nm) Memori RAM 4 GB / ROM 64 GB (Slot MicroSD tersedia) Kamera 8 MP (Belakang) / 5 MP (Depan) Baterai 5.100 mAh dengan Fast Charging 15W Ketahanan Sertifikasi IP52 (Tahan debu dan percikan air)

Harga Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack di Indonesia

Samsung Galaxy Tab A11 Kids Pack dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2.499.000. Paket lengkap ini sudah mencakup unit tablet, casing pelindung, stylus, stiker, gantungan kunci karakter, hingga kepala charger (Travel Adapter) 25W.

Produk ini menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang membutuhkan tablet terjangkau dengan ekosistem yang sudah matang untuk mendukung tumbuh kembang anak di era digital. (Z-4)