5 Fenomena Menakjubkan saat Gerhana Matahari Cincin 2026

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GERHANA Matahari Cincin yang terjadi hari ini menawarkan berbagai fenomena visual yang menarik dan tidak biasa. Berikut adalah lima perubahan luar biasa yang terjadi di langit selama peristiwa "Ring of Fire" ini.
Ketika bulan menutupi bagian tengah matahari, cahaya yang tersisa berasal dari tepi matahari (fotosfer luar). Hal ini menciptakan perubahan warna langit menjadi biru tua keabu-abuan atau perak yang redup, bukan gelap seperti malam. Fenomena ini menghasilkan cahaya yang berbeda dari biasanya dan menciptakan pemandangan yang luar biasa.
Bagi pengamat di Afrika Selatan dan Amerika Selatan yang mengalami gerhana sebagian, bayangan benda di tanah akan terlihat lebih tajam dan aneh. Cahaya yang melewati celah-celah daun pohon memproyeksikan ribuan bentuk sabit kecil di atas tanah, menciptakan efek optik yang mengubah permukaan bumi menjadi layar proyektor raksasa.
Pada puncak gerhana, sekitar pukul 19:12 WIB (untuk wilayah yang sedang mengalami siang hari), penurunan kontras cahaya memungkinkan planet Venus dan Jupiter muncul samar di langit. Ini memberi kita kesempatan langka untuk melihat tata surya dalam satu garis lurus secara visual tanpa teleskop.
Di jalur utama gerhana, langit di sekitar matahari akan menampilkan cincin cahaya yang terang namun tipis. Perubahan kepadatan atmosfer yang terjadi selama gerhana menciptakan distorsi cahaya, membuat bintang-bintang di ufuk tampak sedikit bergetar. Selain itu, warna tembaga atau "langit kuning" di sepanjang garis cakrawala akan menyelimuti wilayah Antartika, menciptakan pemandangan seperti berasal dari planet lain.
Setelah bulan bergerak meninggalkan piringan matahari, langit akan terasa lebih jernih. Perubahan suhu yang terjadi selama gerhana membantu mengendapkan partikel debu halus di atmosfer, membuat warna biru langit setelah gerhana tampak lebih intens dan dalam. (Earthsky, Space, dan Belfast Live/Z-10)
Sejumlah stasiun penelitian telah mengonfirmasi kesiapan observasi. Di antaranya adalah Stasiun Penelitian Concordia yang dikelola Prancis dan Italia, serta Stasiun Mirny milik Rusia
BERBEDA dari tahun 2025 yang terasa kurang meriah akan fenomena gerhana matahari, tahun 2026 hingga 2028 nanti Bumi akan mengalami rangkaian gerhana ganda.
Tempat terbaik untuk menyaksikan gerhana matahari cincin ini akan terletak pada Stasiun Concordia yang merupakan stasiun penelitian gabungan Prancis-Italia
BMKG Batam imbau masyarakat Kepri waspada gelombang tinggi 17 Februari 2026 saat Gerhana Matahari Cincin. Hujan ringan juga diprediksi terjadi.
Pada 17 Februari bertepatan dengan kemunculan Bulan baru. Momen ini juga diramaikan perayaan Tahun Baru Imlek dan bersiapnya sebagian umat menyambut Ramadan.
ADA dua artikel yang ditulis Phil O’Keefe, Ken Westgate, dan Ben Wisner dalam dua tahun berturut-turut: 1976 dan 1977.
Gerhana Matahari cincin akan terjadi pada 17 Februari 2026. Fenomena ring of fire ini hanya terlihat sempurna di Antartika dan tidak dapat diamati dari Indonesia.
Prefektur Shimane di Jepang diguncang gempa magnitudo 6,2 pada Selasa pagi. Otoritas memastikan tidak ada peringatan tsunami meski terjadi beberapa gempa susulan.
Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang dikenal memiliki aktivitas vulkanik tinggi. emahami langkah keselamatan saat berada di dekat zona erupsi sangat penting.
Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik merupakan kawasan geologi paling aktif di dunia, mencakup sekitar 40.550 kilometer dan menjadi rumah bagi lebih dari 850 gunung berapi aktif.
