Bocoran One UI 9 Ungkap Galaxy Z Fold Wide dengan Rasio Layar Lebih Besar

Samsung dirumorkan mengembangkan Galaxy Z Fold versi lebih lebar dengan kode H8 dan SM-F971U.(Sammobile)

SELAMA beberapa bulan terakhir, banyak rumor yang mengklaim Samsung tengah menggarap perangkat Galaxy Z Fold yang sepenuhnya baru dengan bentuk yang lebih lebar dari Galaxy Z Fold 8. Samsung dikabarkan sedang mengembangkan Fold yang lain dan dirumorkan merupakan perangkat dengan harga yang sedikit lebih murah. Perangkat ini konon dapat menyaingi iPhone lipat pertama Apple yang diperkirakan akan memiliki bentuk yang sama lebar.

Memang tidak banyak informasi mengenai spesifikasi tentang perangkat ‘Wide’ yang misterius ini. Yang cukup jelas dari perangkat baru Samsung ini adalah bahwa desain akan lebih besar sehingga memungkinkan penjelajahan web dan video yang lebih baik saat perangkat dibuka. Galaxy Wide Fold jelas bukan nama yang akan diberikan Samsung, melainkan julukan yang diberikan internet saat ini.

Menurut rumor yang beredar, Fold baru ini akan memiliki desain yang mirip dengan iPhone lipat. Dengan kode internal H8 dan nomor model SM-F971U, perangkat ini akan diluncurkan secara global. Melalui animasi yang diambil dari One UI 9 yang menggambarkan kesinambungan aplikasi antara penutup dan layar lipat, rasio aspeknya jauh lebih lebar daripada model Galaxy Z Fold yang lain sejauh ini. Meskipun masih jauh dari tampilan desain yang sebenarnya dari perangkat tersebut, animasi ini dapat memberikan gambaran tentang perangkat Galaxy Z Fold misterius ini.

Selain itu, Android Authority menemukan bukti Galaxy Z Fold Wide sedang dalam pengembangan dari versi uji coba One UI 9. Bukti ini ditemukan dalam firmware One UI 9 yang mana kategori perangkat baru secara eksplisit disebutkan dengan variabel bernama “isWideFoldModel.”

Cuplikan kode tersebut memeriksa apakah perangkat mendukung lipatan gaya lanskap. Versi uji coba ini menambah kredibilitas rumor bahwa Samsung sedang mengerjakan bentuk baru dalam ponsel pintarnya.

Meskipun demikian, hal ini tidak mengonfirmasi kapan perangkat tersebut akan diluncurkan atau nama dari seri tersebut. Namun, hal ini menjadi tanda kesiapan dari Samsung untuk meluncurkan perangkat terbaru dengan kategori “WideFoldModel.”

Samsung dikabarkan cukup optimis tentang bagaimana perangkat ini akan berkinerja di pasaran dan memperkirakan akan mengirimkan lebih dari satu juta unit setelah peluncuran. (Sam Mobile/Android Authority/Z-2)