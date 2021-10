Free Fire Berkolaborasi dengan Film Venom: Let There Be Carnage

GIM mobile Free Fire menghadirkan berbagai konten dan misi baru eksklusif dari film Venom: Let There Be Carnage dalam gim, yang merupakan kolaborasi Garena bersama Sony Entertainment Pictures.

"Kolaborasi ini menghadirkan karakter ikonik Marvel di dunia Free Fire dalam berbagai skin dan tema," kata Produser Garena Free Fire Harold Teo, melalui keterangan resmi, Selasa (12/10).

"Hadirnya kolaborasi pertama antara Free Fire dan sebuah franchise film ini juga bentuk komitmen kami untuk terus menawarkan pengalaman seru yang tak terlupakan dan unik bagi komunitas global pemain Free Fire," imbuhnya.

Baca juga: Electronic Arts Pertimbangkan Ubah Nama Gim FIFA

Mulai Selasa (12/10) hingga 24 Oktober, para pemain Free Fire dapat langsung menikmati pengalaman eksklusif Free Fire x Venom: Let There Be Carnage, dan menjalankan misi baru yang menarik dan mengoleksi berbagai item di dalam game.

Acara tambahan juga akan diselenggarakan pada peak-day dalam gam pada 16 Oktober, saat pemain dapat mendapatkan hadiah spesial seperti Venom Motorbike.

Pemain yang muncul sebagai pemenang dari misi dalam game akan diberi hadiah berupa koleksi eksklusif dan bundel kostum yang tersedia untuk waktu terbatas saja.

Hadiah termasuk item seperti Male Costume Bundle, Backpack, Airplane, Deadlift Box, dan Helmet. Untuk detail lebih lanjut, simak bagaimana cara mendapatkan item tersebut melalui beberapa misi berikut ini:

Login dan main pada Peak Day (16 - 17 Oktober 2021), dapatkan Venom Motorbike, Carnage Helmet, 2x Incubator Voucher, SPAS12- Wasteland, dan We Are Venom Streetwear Male Bundle.

Kedua, mainkan Venom Chaos Attack Web Event, dapatkan Venom Backpack.

Langkah ketiga, mainkan Retention Missions (10 - 24 Oktober 2021) dapatkan Venom Deadbox, dan Vouchers.

Venom: Let There Be Carnage adalah film pahlawan super Amerika Serikat (AS) yang didasarkan dari tokoh Marvel Comics yang berjudul sama, serta merupakan sekuel dari film Venom (2018).

Kisah dalam film ini akan melanjutkan petualangan Eddie Brock (Tom Hardy) bersama symbiote-nya yang menyebut dirinya sebagai Venom.

Film Venom: Let There Be Carnage diproduksi Columbia Pictures dari Sony Entertainment Pictures, yang bekerja sama dengan Marvel dan Tencent Pictures. Film ini nantinya akan segera hadir dan dapat dinikmati oleh penonton di Indonesia di bioskop terdekat.

Penonton yang mencari easter egg Free Fire di dalam film, juga mendapatkan kejutan khusus, seperti iklan Venom: Let There Be Carnage yang juga menghadirkan elemen Free Fire. (Ant/OL-1)