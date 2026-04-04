Sassuolo vs Cagliari : Jay Idzes Dkk Menang Tipis 2-1, Sassuolo Naik di Klasemen Liga Italia

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERTANDINGAN Sassuolo vs Cagliari ditutup dengan kemenangan Jay Idzes dan kawan-kawan 2-1 dalam pertandingan Liga Italia di Stadion Mapei, Sabtu (4/4). Sassuolo naik ke peringkat ke-10 klasemen Liga Italia, sementara Cagliari tertahan di posisi ke-15.
Jay Idzes yang juga merupakan pemain Timnas Indonesia bersama pemain Sassuolo Filippo Romagna menjadi pertahanan timnya.
Jay Idzes melakukan handball saat berduel dengan Sebastiano Esposito yang berujung penalti untuk Cagliari. Esposito mengeksekusi penalti. Skor 1-0 untuk Cagliari.
Setelah istirahat turun minum, Sassuolo berhasil membuat skor menjadi 1-1 pada menit ke-50 lewat Ulisses Garcia dari situasi bola mati.
Sassuolo mencetak gol melalui Luca Lipani pada menit ke-70, yang dianulir wasit karena offside.
Akhirnya gol kedua Sassuolo menjadi gol kemenangan terjadi pada menit ke-77 oleh Andrea Pinamonti.
Cagliari berusaha menyamakan skor saat masa perpanjangan waktu namun tidak berhasil.
Line up Susunan pemain
Sassuolo (4-4-2): Arijanet Muric; Jay Idzes, Filippo Romagna, Ulisses Garcia, Sebastian Walukiewicz; Cristian Volpato. Kristian Thorstvedt, Ismael Kone. Domenico Berardi, Armand Lauriente (Darryl Bakola, Andrea Pinamonti
Cagliari (3-5-2): Elia Caprile; Yerry Mina, Juan Rodriguez, Ze Pedro; Alessandro Deiola, Michel Adopo, Gianluca Gaetano, Adam Obert, Marco Palestra; Michael Folorunsho, Sebastiano Esposito. (Ant/H-4)
