Presiden AFC: Perjuangan Irak Lolos ke Piala Dunia 2026 Jadi Inspirasi

Pemain Timnas Irak(Ted ALJIBE / AFP)

PENANTIAN panjang empat dekade rakyat Irak berakhir manis. Tim nasional Irak secara dramatis memastikan diri melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 usai membungkam Bolivia 2-1 pada final play-off interkonfederasi di Stadion Monterrey, Kanada, Rabu (1/4) pagi WIB.

Keberhasilan Singa Mesopotamia—julukan timnas Irak—meraih tiket terakhir ini memicu gelombang pujian dari jagat sepak bola internasional. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, menyebut pencapaian ini sebagai bukti keteguhan mental yang tak tertandingi.

"Asosiasi Sepak Bola Irak pantas mendapatkan pujian tertinggi. Mereka menunjukkan tekad kuat dan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan kerap harus melalui situasi yang menantang. Itu luar biasa dan menginspirasi," ujar Salman, dikutip dari laman resmi AFC, Kamis.

Pria asal Bahrain tersebut menegaskan bahwa keberhasilan Irak melampaui berbagai rintangan non-teknis menunjukkan bahwa sepak bola tetap menjadi sumber harapan, kekuatan, dan persatuan bagi sebuah bangsa.

Perjalanan Irak menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tergolong heroik. Sejak penampilan perdana mereka di Piala Dunia 1986, sepak bola Irak terus dihantam berbagai konflik besar, mulai dari Perang Teluk hingga ketegangan regional terbaru yang pecah pada Februari 2026 lalu.

Bahkan, partisipasi mereka di babak play-off sempat terancam batal. Masalah transportasi hingga sulitnya pengurusan visa akibat kedutaan yang tutup menjadi tembok besar bagi skuad asuhan Graham Arnold. Sang pelatih sendiri sempat tertahan di Uni Emirat Arab sebelum akhirnya bisa bergabung dengan tim di Meksiko.

Tak hanya itu, secara teknis, Irak harus menempuh jalur terjal dengan melakoni total 21 pertandingan dari fase kualifikasi awal hingga final play-off. Ini merupakan salah satu jumlah laga terbanyak yang harus ditempuh sebuah tim untuk bisa lolos ke putaran final 2026.

Tantangan Berat di Grup I

Kembali ke panggung dunia setelah 40 tahun, Irak sudah ditunggu lawan-lawan tangguh. Berdasarkan hasil undian, mereka tergabung di Grup I bersama raksasa Eropa Prancis, kekuatan Afrika Senegal, serta Norwegia yang dipimpin bomber Erling Haaland.

Laga perdana Irak dijadwalkan berlangsung pada 16 Juni mendatang melawan Norwegia di Amerika Serikat. Dunia kini menanti, sejauh mana keajaiban "Singa Mesopotamia" ini akan berlanjut di turnamen sepak bola terbesar sejagat tersebut.

(Ant/P-4)