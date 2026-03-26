Headline
Perbaiki juga Kualitas Belajar

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Cahya Mulyana
26/3/2026 16:45
Ini Alasan AFC Tunda Undian Putaran Final Piala Asia 2027
Trofi Piala Asia.((AFP/Giuseppe CACACE))

KONFEDERASI Sepak Bola se-Asia (AFC) mengumumkan menunda undian untuk putaran final Piala Asia 2027 di Riyadh, Arab Saudi.

Sebelumnya agenda tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 11 April, namun AFC memutuskan untuk menunda kegiatan tersebut karena ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan di setiap federasi sepak bola di wilayah Asia dapat menghadirinya.

"AFC menyampaikan apresiasi untuk panitia penyelenggara undian Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Panitia sudah menunjukkan kesiapan penuh untuk menggelar acara sesuai jadwal semula," tulis AFC, Kamis (26/3).

"Meski demikian, kondisi tertentu membuat AFC mengambil keputusan strategis ini. Penundaan diambil demi menghindari potensi gangguan terhadap kehadiran peserta dan pihak terkait lainnya," tulis AFC.

Hingga saat ini AFC belum mengumumkan jadwal lanjutan untuk undian final turnamen antarnegara se-Asia tersebut.

Namun AFC menghimbau bahwa informasi lanjutan tentang undian final Piala Asia 2027 akan diumumkan dalam tempo dekat ini. (Ant/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved