Ini Alasan AFC Tunda Undian Putaran Final Piala Asia 2027

Trofi Piala Asia.((AFP/Giuseppe CACACE))

KONFEDERASI Sepak Bola se-Asia (AFC) mengumumkan menunda undian untuk putaran final Piala Asia 2027 di Riyadh, Arab Saudi.

Sebelumnya agenda tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 11 April, namun AFC memutuskan untuk menunda kegiatan tersebut karena ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan di setiap federasi sepak bola di wilayah Asia dapat menghadirinya.

"AFC menyampaikan apresiasi untuk panitia penyelenggara undian Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Panitia sudah menunjukkan kesiapan penuh untuk menggelar acara sesuai jadwal semula," tulis AFC, Kamis (26/3).

"Meski demikian, kondisi tertentu membuat AFC mengambil keputusan strategis ini. Penundaan diambil demi menghindari potensi gangguan terhadap kehadiran peserta dan pihak terkait lainnya," tulis AFC.

Hingga saat ini AFC belum mengumumkan jadwal lanjutan untuk undian final turnamen antarnegara se-Asia tersebut.

Namun AFC menghimbau bahwa informasi lanjutan tentang undian final Piala Asia 2027 akan diumumkan dalam tempo dekat ini. (Ant/P-3)