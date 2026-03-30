Jelang Indonesia vs Bulgaria, FIFA Series 2026 Dipastikan Punya Trofi Resmi

Indonesia vs Bulgaria jadi final FIFA Series 2026 yang kini dipastikan memiliki trofi resmi.(Antara)

Laga panas Indonesia vs Bulgaria di final FIFA Series 2026 dipastikan bukan sekadar pertandingan uji coba. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menegaskan turnamen ini kini memiliki trofi resmi yang akan diperebutkan.

“Iya, nanti ada trofi,” ujar Sumardji saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (30/3), menjelang kick-off pukul 20.00 WIB.

Kepastian ini meningkatkan gengsi laga Indonesia vs Bulgaria, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai bagian dari agenda FIFA Series. Kini, duel tersebut menjadi penentu juara dengan hadiah simbol prestise.

Turnamen FIFA Series 2026 edisi Indonesia diikuti empat negara dari konfederasi berbeda, Indonesia (AFC), Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), serta Saint Kitts and Nevis (CONCACAF).

Perjalanan menuju final memperlihatkan dominasi kedua tim. Indonesia tampil solid dengan kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria menunjukkan ketajaman luar biasa setelah menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2.

Format kompetisi dibuat singkat dan intens. Dua tim pemenang dari laga awal langsung melaju ke final, sedangkan tim yang kalah bertarung memperebutkan posisi ketiga.

Menariknya, turnamen ini tidak menggunakan babak tambahan waktu. Jika pertandingan berakhir imbang dalam 90 menit, laga langsung dilanjutkan ke adu penalti.

“Kalau imbang, langsung penalti. Tidak ada extra time, itu sudah sesuai hasil match coordination meeting,” jelas Sumardji.

Meski sempat ada penundaan pada laga perebutan tempat ketiga akibat cuaca, jadwal final Indonesia vs Bulgaria tetap tidak berubah.

“Jadwal final tetap, tidak ada perubahan,” tegasnya.

Di sisi teknis, pelatih Indonesia John Herdman melakukan perombakan signifikan dengan lima perubahan di susunan pemain inti. Emil Audero kini dipercaya mengawal gawang menggantikan Maarten Paes. Selain itu, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen masuk sebagai starter menggantikan beberapa pemain sebelumnya.

Dengan komposisi baru dan tekanan final, laga Indonesia vs Bulgaria diprediksi berlangsung sengit sekaligus menjadi pembuktian kekuatan skuad Garuda di panggung internasional. (Ant/Z-10)