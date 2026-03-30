Indonesia vs Bulgaria: Garuda Tertinggal 0-1 di Babak Pertama

Indonesia vs Bulgaria berakhir 0-1 di babak pertama.(Dok. Instagram)

Laga Indonesia vs Bulgaria di final FIFA Series 2026 Grup Indonesia menghadirkan duel ketat sejak awal, namun Garuda harus menutup babak pertama dalam posisi tertinggal 0-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senin malam.

Pada pertandingan Indonesia vs Bulgaria ini, tim asuhan John Herdman tampil percaya diri menghadapi lawan Eropa. Indonesia mampu mengimbangi tempo permainan dan aktif memanfaatkan lebar lapangan untuk membongkar pertahanan Bulgaria.

Meski demikian, Bulgaria menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis. Dalam duel Indonesia vs Bulgaria, tim tamu bermain sangat disiplin, menutup ruang rapat, dan memaksa Indonesia kesulitan menembus area kotak penalti.

Serangan Indonesia kerap terhenti di sepertiga akhir lapangan. Sementara itu, Bulgaria lebih memilih menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri peluang.

Peluang sempat muncul saat Ole Romeny melakukan penetrasi cepat dari lini tengah dalam laga Indonesia vs Bulgaria ini. Namun, aksinya dihentikan dengan pelanggaran oleh Martin Georgiev yang berujung kartu kuning.

Titik krusial dalam pertandingan Indonesia vs Bulgaria terjadi pada menit ke-35. Wasit Nazmi Nasaruddin melakukan pengecekan VAR terkait insiden antara Kevin Diks dan Zdravko Dimitrov di kotak penalti. Hasilnya, wasit menunjuk titik putih untuk Bulgaria.

Marin Petkov yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-38. Sepakannya ke sisi kanan gawang tak mampu diantisipasi Emil Audero, mengubah skor menjadi 0-1 untuk Bulgaria dalam duel Indonesia vs Bulgaria.

Gol tersebut menjadi pembeda hingga turun minum. Indonesia yang tampil solid di awal harus menerima kenyataan tertinggal sementara dalam laga Indonesia vs Bulgaria yang berlangsung ketat ini.

Susunan Pemain Indonesia vs Bulgaria

Indonesia: Emil Audero, Kevin Diks, Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Ramadhan Sananta

Pelatih: John Herdman

Bulgaria: Dimitar Mitov, Teodor Ivanov, Andrian Kraev, Zdravko Dimitrov, Filip Krastev, Petko Hristov, Marin Petkov, Martin Minchev, Martin Georgiev, Dimitar Velkovski, Christian Stoyanov

Pelatih: Aleksandar Dimitrov. (Z-10)