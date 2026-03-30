Indonesia vs Bulgaria: Garuda Tertinggal 0-1 di Babak Pertama Final FIFA Series 2026

Timnas Indonesia.(AFP)

TIMNAS Indonesia tertinggal 0-1 dari Bulgaria pada babak pertama final FIFA Series 2026 setelah kebobolan melalui penalti pada menit ke-38.

Timnas Indonesia menghadapi Bulgaria pada laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Sejak awal pertandingan, skuad Garuda langsung tampil menekan. Lini depan yang diperkuat Ramadhan Sananta dan Ole Romeny berupaya menembus pertahanan rapat Bulgaria.

Sejumlah peluang sempat diciptakan Indonesia. Namun, upaya yang dibangun belum mampu dikonversi menjadi gol.

Bulgaria justru membuka keunggulan pada menit ke-38 melalui titik penalti setelah Kevin Diks melakukan pelanggaran di area terlarang. Marin Petkov yang maju sebagai algojo sukses menuntaskan tugasnya dan membawa timnya unggul 1-0.

Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Indonesia masih tertinggal dan dituntut menyamakan kedudukan pada babak kedua.

Susunan pemain Timnas Indonesia:

Emil Audero (GK), Kevin Diks, Jay Idzes, Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Ole Romeny, Ragnar Oratmangun, Joey Pelupessy, Calvin Vedonk, Nathan Tjoe-A-On, Justin Hubner. (Ndf/P-3)