Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026

PELATIH tim nasional Indonesia, John Herdman, telah menetapkan komposisi utama untuk menghadapi Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Dalam partai puncak itu, posisi di bawah mistar gawang dipercayakan kepada Emil Audero yang akan mengawal pertahanan skuad Garuda.
Barisan belakang Indonesia tampil solid dengan kehadiran Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Kevin Diks.
Sementara itu, untuk menjaga kedalaman di sektor tengah, Herdman memasang kuartet Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdonk, serta Nathan Tjoe-A-On.
Untuk menggedor pertahanan lawan, lini depan timnas Indonesia tetap mengandalkan ketajaman Ramadhan Sananta yang diduetkan dengan Ole Romeny.
Emil Audero (GK), Kevin Diks, Jay Idzes, Rizky Ridho, Ramadhan Sananta, Ole Romeny, Ragnar Oratmangun, Joey Pelupessy, Calvin Vedonk, Nathan Tjoe-A-On, Justin Hubner. (Ndf)
Kapten timnas Indonesia, Jay Idzes, menegaskan bahwa laga Indonesia vs Bulgaria pada FIFA Series 2026 akan menjadi ujian penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda
Indonesia melaju ke final setelah menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis.
Dengan hasil ini, Indonesia berhak melaju ke babak final FIFA Series 2026 dan akan menantang Bulgaria yang di pertandingan sebelumnya mengalahkan Kepulauan Solomon.
Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi St. Kitts & Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon pada 27 & 30 Maret 2026 di GBK.
