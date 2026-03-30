Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero.

PELATIH tim nasional Indonesia, John Herdman, telah menetapkan komposisi utama untuk menghadapi Bulgaria dalam laga final FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Dalam partai puncak itu, posisi di bawah mistar gawang dipercayakan kepada Emil Audero yang akan mengawal pertahanan skuad Garuda.

Barisan belakang Indonesia tampil solid dengan kehadiran Jay Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Kevin Diks.

Sementara itu, untuk menjaga kedalaman di sektor tengah, Herdman memasang kuartet Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdonk, serta Nathan Tjoe-A-On.

Untuk menggedor pertahanan lawan, lini depan timnas Indonesia tetap mengandalkan ketajaman Ramadhan Sananta yang diduetkan dengan Ole Romeny.

