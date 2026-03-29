Hatrick Beto Goncalves, PSIS Semarang Hajar Tim Tamu Persipal Palu 6-1

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
LAGA lanjutan pekan ke-22 Liga Championship 2025/2026 PSIS Semarang vs Persipal Palu di Stadion Jatidiri Semarang Minggu (29/3) malam, Laskar Mahesa Jenar berhasil mengamankan 3 poin setelah menghajar Laskar Tadulako 6-1.
Sejak menit awal pertandingan pekan ke-22 tim papan bawah PSIS Semarang vs Persipal Palu di Stadion Jatidiri Semarang Minggu (29/3), tim Laskar Mahesa Jenar langsung melancarkan serangan agresif ke kubu Laskar Tadulako melalu, hingga setidaknya dua peluang sempat tercipta lewat tendangan Beto Goncalves dan Denilson Rodrigues.
Pada menit 17, PSIS Semarang kembali mengancam, namun peluang diciptakan Alwi Fadillah kembali masih bisa diamankan kiper Persipal, hingga pada menit ke-22 laskar Mahesa Jenar melalui sontekan Beto Goncalves berhasil membuahkan hasil gol dan membuka keunggulan 1-0 untuk tuan rumah.
Tertinggal gol, Laskar Tadulako mencoba keluar dari tekanan dengan memanfaatkan serangan balik, bahkan pada menit ke-34 berhasil mengancam gawang Laskar Mahesa Jenar, meskipun akhirnya kandas dan bola dapat diamankan kiper tuan rumah yang tampil cukup gemilang pada pertandingan malam ini
Unggul 1-0 ini membuat Laskar Mahesa Jenar semakin percaya diri dengan melancarkan serangan berikutnya dan beberapa menit kemudian jelang turun minum PSIS Semarang berhasil menambah keunggulan melalui tendangan Esteban Vizcarra dan merubah skor 2-0 untuk hingga wasit meniup peluit tanda turun minum.
Memasuki babak kedua, tertinggal 2-0 Persipal Palu mencoba bangkit dengan bermain lebih menekan dan sempat menciptakan sejumlah peluang, namun berkat kedisiplinan pemain belakang PSIS Semarang belum mampu membalas kebobolan di babak pertama.
Tidak ingin kecolongan, giliran Laskar Mahesa Jenar melakukan serangan ke kubu Laskar Tadulako, namun hingga menit ke-66 sejumlah peluang dilancarkan Beto Goncalves dan kawan-kawan masih belum dapat kembali menjadi gol karena masih melebar di sisi gawang lawan.
Baru kemudian di menit ke-71, PSIS Semarang berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 melalui sundulan Dani Ibrohim, bahkan tidak berselang lama gawang Persipal Palu kembali kebobolan setelah Beto Goncalves mencetak gol keduanya malam ini hingga skor berubah 4-0 untuk tuan rumah.
Pada menit ke-84, PSIS Semarang mendapat hadiah penalti setelah pemain pengganti Fahmi Al Ayyubie dilanggar bek Persipal Palu Nathan Hancock dan Otavio Dutra yang maju sebagai eksekutor berhasil dengan mulus menjebol gawang lawan dan merubah skor menjadi 5-0 untuk Laskar Mahesa Jenar.
Memasuki perpanjang waktu di nenit 90+1, Persipal Palu semakin tidak berdaya melalui aksi Beto mencetak berhasil hattrick setelah menciptakan gol ke tiganya, hiingga kedudukan menjadi 6-0 untuk PSIS Semarang, baru jelang berakhirnya pertandingan Laskar Tadulako berhasil memperkecil kekalahan menjadi 5-1 setelah mendapat hadiah pinalti yang sukses dieksekusi Affandi.
Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, kedudukan tidak berubah 6-1 untuk kemenangan tuan rumah PSIS Semarang yang kini naik ke urutan 8 dengan mengantongi 19 poin, sendangkan Persipal Palu semakin terpuruk di dasar klasmen dengan 7 poin. (H-2)
Duel papan atas pekan ke-22 Group B (timur) Liga Championship 2025/2026 Kendal Tornado FC vs PSS Sleman di Stadion Sriwedari Solo Minggu (29/3) malam berakhir imbang 1-1.
PSIS Semarang bidik poin penuh lawan Persipal Palu di Stadion Jatidiri.
PSPS Pelanbaru vs Garudayaksa FC hanya meraih hasil imbang di lanjutan liga 2 atau Liga Championship. Pertandingan di Stadion Kaharuddin Nasution, Sabtu (28/2) itu berakhir dengan skor 0-0
Kendal Tornado FC saat ini berada di urutan 4 klasmen Liga Championship dengan mengantongi 37 poin dari 20 pertandingan yang dilakoni dengan 11 kali menang, 4 kali seri dan 5 kali kalah
Kendal Tornado FC berjuluk Laskar Badai Pantura dalam lawatan ke Banjarmasin kali ini, mengincar kemenangan atas tuan rumah Barito Putra berjuluk Laskar Antasari.
Laga putaran ketiga Liga 2 antara Persiraja Banda Aceh dan PSPS Pekanbaru yang digelar di Stadion H Dimurthala, Aceh, Sabtu (14/2) malam berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1.
Isi jeda panjang kompetisi Liga Championship 2025/2026 hingga 15 Februari mendatang, PSIS gelar training center (TC) di Yogyakarta karena kesulitan dapatkan lapangan layak.
