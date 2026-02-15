PSPS Pekanbaru Raih Hasil Imbang Lawan Persiraja Banda Aceh

Pertandingan antara Persiraja Banda Aceh melawan PSPS Pekanbaru berlangsung imbang 1-1.(MI/Rudy Kurniawansyah)

LAGA putaran ketiga Liga 2 antara Persiraja Banda Aceh dan PSPS Pekanbaru berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1. Pertandingan yang digelar di Stadion H Dimurthala, Aceh, Sabtu (14/2) malam, menghadirkan drama hingga menit-menit akhir.

Sejak awal laga, kedua tim tampil dengan intensitas tinggi. PSPS Pekanbaru berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-28 melalui Antonio Gamaroni.

Memanfaatkan celah di lini pertahanan tuan rumah, Gamaroni sukses menuntaskan peluang dan membawa tim tamu unggul 1-0. Tertinggal satu gol, Persiraja langsung meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun solidnya pertahanan PSPS membuat skor 0-1 bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Persiraja tampil lebih agresif dengan menekan sejak menit awal. Dukungan penuh suporter tuan rumah turut membakar semangat para pemain untuk terus menggempur pertahanan lawan.

Meski demikian, rapatnya barisan belakang PSPS membuat penyelesaian akhir Persiraja kerap menemui kebuntuan. Saat laga tampak akan dimenangkan tim tamu, Persiraja akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit ke-88.

Juan Mera mencetak gol penyeimbang melalui skema serangan cepat yang gagal diantisipasi lini belakang PSPS. Gol tersebut mengubah skor menjadi 1-1.

Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi poin. Persiraja gagal memaksimalkan laga kandang, sementara PSPS membawa pulang satu poin berharga dari Banda Aceh.(E-2)