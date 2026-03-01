PSPS Pekanbaru vs Garudayaksa FC Hasil Imbang tanpa Gol

Headline
PSPS Pekanbaru vs Garudayaksa FC hanya meraih hasil imbang di laga lanjutan Liga 2 atau Liga Championship. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Sabtu (28/2) itu berakhir dengan skor 0-0.
Di babak pertama, PSPS Pekanbaru mendominasi penguasaan bola atas tim tamu Garudayaksa FC. Namun begitu, peluang yang ada tidak mampu mengubah papan skor.
Begitu juga dengan tim tamu yang beberapa kali mendapatkan peluang untuk membobol gawang PSPS. Namun, peluang tersebut belum mampu mencetak gol ke gawang PSPS Pekanbaru.
Memasuki babak kedua, kedua tim tampak saling jual beli serangan. Beberapa peluang tercipta oleh kedua tim.
Salah satu peluang berbahaya tercipta oleh pemain Garudayaksa FC, lewat tendangan keras Everton Nascimento. Everton nyaris membobol gawang PSPS setelah tendangan kerasnya diblok oleh oleh penjaga gawang PSPS Pekanbaru Erlangga Setyo.
Sementara PSPS Pekanbaru yang sama-sama menyerang tampak belum menciptakan peluang yang berbahaya penjaga gawang Garudayaksa FC Yoewanto Benny.
Memasuki menit 75', Garudayaksa kembali melakukan tembakan ke bawang PSPS lewat Alfin Faiz. Namun, tembakan yang dilancarkan Alfin masih sangat mudah diamankan oleh Erlangga.
Menit 85', Alfin Faiz kembali membuka peluang untuk Garudayaksa. Sayangnya, tembakan Alfin dari dalam kotak penalti jauh melambung di atas mistar gawang PSPS.
Tak berselang lama, kini giliran PSPS Pekanbaru yang mendapatkan peluang. Hari Nur Yulianto, yang baru saja masuk menggantikan Vieri Donny, nyaris membobol gawang Garudayaksa.
Hari yang bebas mengarahkan tandukannya ke gawang Garudayaksa berhasil digagalkan Rudi N Rajak, yang masuk menggantikan Yoewanto di babak kedua.
Hingga menit 90', skor 0-0 tak kunjung berubah. Dengan tambahan waktu 6 menit, kedua tim tampak meningkatkan intensitas serangan. Kedua tim saling jual beli serangan di menit-menit akhir.
Akan tetapi, enam menit waktu tambahan tidak juga mampu mengubah skor PSPS Pekanbaru vs Garudayaksa FC. Skor tetap 0-0, dan masing-masing mendapatkan satu poin. (H-4)
Kendal Tornado FC berjuluk Laskar Badai Pantura dalam lawatan ke Banjarmasin kali ini, mengincar kemenangan atas tuan rumah Barito Putra berjuluk Laskar Antasari.
Laga putaran ketiga Liga 2 antara Persiraja Banda Aceh dan PSPS Pekanbaru yang digelar di Stadion H Dimurthala, Aceh, Sabtu (14/2) malam berlangsung sengit dan berakhir imbang 1-1.
Isi jeda panjang kompetisi Liga Championship 2025/2026 hingga 15 Februari mendatang, PSIS gelar training center (TC) di Yogyakarta karena kesulitan dapatkan lapangan layak.
Persiraja Banda Aceh meraih kemenangan atas PSPS Pekanbaru dengan skor 4-2 pada laga pekan ke-18 Championship 2025/2026.
PSPS Pekanbaru vs Persiraja Banda Aceh, Liga 2 Championship akan berlangsung di Stadion Dhirmutala, Banda Aceh, Sabtu (31/1) malam ini. Pelatih PSPS Pekanbaru, Pelatih PSPS pesimistis
Kendal Tornado FC saat ini berada di urutan 4 klasmen Liga Championship dengan mengantongi 37 poin dari 20 pertandingan yang dilakoni dengan 11 kali menang, 4 kali seri dan 5 kali kalah
Laga lanjutan Liga Championship 2025/2026 memasuki pekan ke-21 mempertemukan Persiba Balikpapan vs PSIS Semarang Minggu (1/3) di Stadion Batakan, Balikpapan.
Sejak menit awal babak pertama dimulai pukul 20 30 WIB, kedua tim Persipal Palu dan Persiku Kudus sudah mulai melancarkan serangannya ke barisan belakang lawan
Laga lanjutan Liga Championship 2025/2026 mempertemukan Persipal Palu vs Persiku Kudus dijadwalkan Jumat (27/2) di Stadion Sriwedari Solo.
Laga tandang PSPS Pekanbaru lawan Adhyaksa FC berakhir imbang 2-2 dalam pertandingan penuh drama di Banten International Stadium, Jumat (20/2) malam.
